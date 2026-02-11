Alfredo Pedullà critica duramente l’allenatore del Napoli, accusandolo di non assumersi mai le proprie responsabilità. Durante un video su YouTube, l’esperto di sport ha sottolineato come Conte si limiti a incolpare gli infortuni invece di riconoscere eventuali errori. La polemica si accende in un momento delicato per l’allenatore, spesso al centro di discussioni sulla gestione della squadra.

Alfredo Pedullà, noto esperto italiano di Sportitalia, ha attaccato duramente Conte e la sua comunicazione durante un intervento sul proprio canale Youtube. Di seguito quanto integralmente dichiarato. Pedullà: “Conte non è all’altezza di una campagna europea”. “L’eventuale piazzamento tra le prime 4 sarebbe comunque una miseria per il Napoli di Conte considerando quanto speso sul mercato. Sicuramente ieri Manganiello ha sbagliato, ma gli arbitri sbagliano con tutti e quindi non si può piangere a senso unico. A Genova il rigore è infatti detto definito inesistente dall’Aia, quindi gli sbagli sono contro ed a favore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Anche Pedullà attacca Conte: “Non l’ho mai sentito dire «è colpa mia», si rifugia negli infortuni”

Approfondimenti su Conte Attacco

In questo testo si analizza il rapporto tra De Laurentiis e Conte, evidenziando come il tecnico abbia mantenuto un atteggiamento rispettoso e privo di colpevoli autocolpevoli.

Alfredo Pedullà critica duramente Antonio Conte dopo l’eliminazione del Napoli dalla Champions League e l’ultimo posto in classifica.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Conte Attacco

Argomenti discussi: Corbo attacca Conte: Parole tristemente confuse, qualcuno potrebbe dire che col suo staff costa 18 milioni - CalcioNapoli24 | CN24; Pedullà: Saluta il Cagliari: Luperto cambia squadra, siamo in chiusura - CalcioNapoli24 | CN24; Di Canio: Conte ti voglio bene ma i tuoi calciatori si sono fatti male alla decima partita, mica alla settantesima - CalcioNapoli24 | CN24; Auriemma: Conte li ha voluti, 135mln spesi! Dopo 6 mesi regalati e gioca con i soliti - CalcioNapoli24 | CN24.

Pedullà: Conte piange a senso unico, in Europa solo fallimenti. 2 con le dita? Dovrebbe…Alfredo Pedullà è intervenuto sul suo canale Youtube per parlare anche di Antonio Conte dopo l'eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia ... fcinter1908.it

Conte sotto attacco: Napoli fuori da tutto a febbraio. Tutte le accuse dopo il flop in Coppa ItaliaCoppa Italia, Napoli fuori dalla competizione tricolore, eliminato dal Como: giornalisti e opinionisti tv attaccano l'allenatore azzurro Antonio Conte. sport.virgilio.it

PEDULLÀ ATTACCA CONTE: “Le lacrime non sono mai piaciute, soprattutto quando i fatti non giustificano il versamento delle lacrime stesse. Le colpe te li devi prendere a prescindere, parlo di Conte e del Napoli, della ricerca continua di alibi. Una stagione c - facebook.com facebook

Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) on X x.com