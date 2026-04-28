Sporting Lisbona-CD Tondela mercoledì 29 aprile 2026 ore 21 | 15 | formazioni quote pronostici I Leoni riprendono a marciare forte?

Nella notte tra domenica e lunedì, lo Sporting Lisbona ha subito una sconfitta in casa contro Vila das Aves, compromettendo le possibilità di vincere il campionato e mettendo in discussione anche la posizione in classifica alle spalle del Benfica. La partita si è conclusa con un risultato inatteso, creando una situazione in cui la squadra si trova ora a dover recuperare punti per mantenere le proprie ambizioni di classifica. Mercoledì sera si giocherà la sfida contro il Tondela, con i Leoni che cercano di riprendere il cammino.

E’ arrivata la grande sorpresa: domenica notte lo Sporting Lisbona è inciampato a Vila das Aves e oltre ad avere salutato in maniera definitiva il titolo, ha messo in seria discussione anche il secondo posto, che ora il Benfica punta con forza. Mercoledì notte i Leoni recupereranno la loro gara di Primeira Liga contro il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Sporting Lisbona-CD Tondela (mercoledì 29 aprile 2026 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici. I Leoni riprendono a marciare forte? Notizie correlate Sporting Lisbona-CD Tondela (mercoledì 29 aprile 2026 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici. I Leoni vogliono agganciare il BenficaE’ arrivata la grande sorpresa: domenica notte lo Sporting Lisbona è inciampato a Vila das Aves e oltre ad avere salutato in maniera definitiva il... Sporting Lisbona-Famalicão (domenica 15 febbraio 2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. I Leoni proseguono l’inseguimentoLo Sporting Lisbona è uscito vivo dal Do Dragao: grazie al gol di Luis Suarez a tempo ampiamente scaduto, infatti, i Leoni sono riusciti a... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sporting Lisbona - Tondela in Diretta Streaming | DAZN IT; Porto - Tondela in Diretta Streaming | DAZN IT; Estrela - Porto in Diretta Streaming | DAZN IT; Sporting Lisbona-CD Tondela (mercoledì 29 aprile 2026 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici. I Leoni v... Il Benfica vince il derby al 93': Sporting Lisbona battuto 2-1. Farioli ringrazia Mourinho: Porto vicino al titoloIl Benfica di Mourinho vince il derby con lo Sporting: il Porto di Farioli ringrazia e si avvicina al titolo. msn.com DIRETTA/ Sporting Lisbona Marsiglia (risultato 2-1): Santos segna e i portoghesi vincono (22 ottobre 2025)Si chiude con questo aggiornamento la diretta Sporting Lisbona Marsiglia con un risultato ancora in bilico e con i portoghesi che cercando in tutti i modi di portare a casa i tre punti. Per gli ultimi ... ilsussidiario.net Mi piace rilanciare, a chiusura di un fine settimana interamente assorbito dalla promozione in B della nostra squadra, il simpatico saluto ben augurale di Gonzalo giovane supporter della SUD dello Sporting Lisbona ! Che sia di buon auspicio per una Superco - facebook.com facebook #Arsenal- #SportingLisbona, le formazioni ufficiali x.com