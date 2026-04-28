Sporting Lisbona-CD Tondela mercoledì 29 aprile 2026 ore 21 | 15 | formazioni quote pronostici I Leoni vogliono agganciare il Benfica

Mercoledì 29 aprile 2026 alle 21:15 si gioca la partita tra Sporting Lisbona e CD Tondela. Lo Sporting cerca di recuperare dopo la sconfitta di domenica notte contro Vila das Aves, che ha compromesso le possibilità di vincere il campionato e ha riaperto la corsa al secondo posto, ora ambito dal Benfica. Le formazioni e le quote sono già state annunciate in vista di questa sfida decisiva.

E’ arrivata la grande sorpresa: domenica notte lo Sporting Lisbona è inciampato a Vila das Aves e oltre ad avere salutato in maniera definitiva il titolo, ha messo in seria discussione anche il secondo posto, che ora il Benfica punta con forza. Mercoledì notte i Leoni recupereranno la loro gara di Primeira Liga contro il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Sporting Lisbona-CD Tondela (mercoledì 29 aprile 2026 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici. I Leoni vogliono agganciare il Benfica Notizie correlate Sporting Lisbona-Famalicão (domenica 15 febbraio 2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. I Leoni proseguono l’inseguimentoLo Sporting Lisbona è uscito vivo dal Do Dragao: grazie al gol di Luis Suarez a tempo ampiamente scaduto, infatti, i Leoni sono riusciti a... Sporting Lisbona-Benfica (domenica 19 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Leoni vittoriosi sulle Aquile?Domenica sera vivremo un momento chiave per la Primeira Liga 2025-2026: la stagione è giunta nel tratto finale, siamo alla trentesima giornata e... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sporting Lisbona - Tondela in Diretta Streaming | DAZN IT; Liga Portoghese 30^ giornata: il Benfica passa a Lisbona, il Porto non sbaglia; Estrela da Amadora-Porto domenica 26 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici Dragoni impegnati in trasferta. Il Benfica vince il derby al 93': Sporting Lisbona battuto 2-1. Farioli ringrazia Mourinho: Porto vicino al titoloIl Benfica di Mourinho vince il derby con lo Sporting: il Porto di Farioli ringrazia e si avvicina al titolo. msn.com DIRETTA/ Sporting Lisbona Marsiglia (risultato 2-1): Santos segna e i portoghesi vincono (22 ottobre 2025)Si chiude con questo aggiornamento la diretta Sporting Lisbona Marsiglia con un risultato ancora in bilico e con i portoghesi che cercando in tutti i modi di portare a casa i tre punti. Per gli ultimi ... ilsussidiario.net Mi piace rilanciare, a chiusura di un fine settimana interamente assorbito dalla promozione in B della nostra squadra, il simpatico saluto ben augurale di Gonzalo giovane supporter della SUD dello Sporting Lisbona ! Che sia di buon auspicio per una Superco facebook #Arsenal- #SportingLisbona, le formazioni ufficiali x.com