Sportdays 2026 torna l' iniziativa E tu di che sport sei?

Nell’ambito di Sportdays 2026, viene riproposta l’iniziativa “E tu, di che sport sei?”, rivolta ai giovani partecipanti. L’obiettivo è permettere ai ragazzi di conoscere e provare varie discipline sportive durante l’evento. La manifestazione si svolge in diverse location e coinvolge numerosi giovani provenienti da varie zone. L’iniziativa si inserisce nel programma dedicato alla promozione dello sport tra i giovani.

Nell’ambito di SPORTDAYS, torna l’iniziativa “E tu, di che sport sei?”, pensata per offrire a tutti i ragazzi presenti l’opportunità di avvicinarsi alle diverse discipline sportive. L’obiettivo è quello di presentare, in modo semplice e coinvolgente, i primi elementi tecnici della propria.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Campioni italiani nel 2025. Un anno di grande sport Notizie correlate Lo sport che unisce: all’istituto Fermi di Aversa l’iniziativa “Sport Senza Barriere”Tempo di lettura: 2 minutiIl Liceo “Fermi” di Aversa ha promosso questa mattina “Sport Senza Barriere”, oltre il cronometro e la prestazione fisica... ’Contri-buto’, torna l’iniziativa a favore di giovani e sportContinua, anche quest’anno, l’iniziativa del "Contri-buto" per lo sport in memoria dell’imprenditore centese Carlo Contri, scomparso a novembre del...