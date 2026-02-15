’Contri-buto’ torna l’iniziativa a favore di giovani e sport

L’iniziativa “Contri-buto” torna quest’anno per sostenere i giovani e lo sport, in ricordo dell’imprenditore Carlo Contri, morto a novembre 2024. La comunità di Cento si mobilita ancora una volta per finanziare progetti sportivi rivolti ai ragazzi, come dimostra il recente lancio di nuove borse di studio.

Continua, anche quest’anno, l’iniziativa del " Contri-buto " per lo sport in memoria dell’imprenditore centese Carlo Contri, scomparso a novembre del 2024. Per volontà dei figli Diego e Tiziana Contri e con la collaborazione di Strade, una associazione di volontariato locale, vengono aiutate alcune famiglie del territorio in difficoltà: l’obiettivo è contribuire ai costi di iscrizione dei giovani alle attività sportive nelle situazioni in cui le famiglie faticano a sostenerle per intero. La finalità è legata alla convinzione, condivisa da Carlo e dai figli, che lo sport in età scolare è un forte sostegno alla crescita sana ed equilibrata dei ragazzi e delle ragazze, che hanno voglia di impegnarsi e di praticare una disciplina sportiva in squadra o singolarmente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

