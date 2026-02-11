’Cities’ punta in alto Il piano di rilancio dei centri urbani per contrastare la crisi

Nella Spezia, Confcommercio ha riunito negozianti e imprenditori per parlare di come rivitalizzare i centri urbani. Il progetto nazionale ‘Cities’ mira a rigenerare le città, sostenere il commercio di prossimità e rafforzare il ruolo delle imprese locali. Durante l’incontro, si sono discussi i modi per combattere la desertificazione commerciale e dare nuova vita ai quartieri.

Rigenerare la città, il commercio locale di prossimità e il ruolo delle imprese urbane: questi sono gli obiettivi del progetto nazionale 'Cities', su cui si è svolto nei giorni scorsi un incontro nella sede della Spezia di Confcommercio dedicato al contrasto della desertificazione commerciale e al rilancio della vitalità dei centri urbani. Alla riunione hanno partecipato il presidente di Confcommercio Sergio Camaiora, il vicepresidente Cesare Arioli, il direttore Roberto Martini, il membro di giunta Gianni Balducci, i funzionari dell'associazione Alessandro Corsini, Lorenzo Servadei e Caterina Beato, l'assessore comunale al commercio e alle attività produttive Alberto Giarelli, il project manager area marketing e comunicazione Roberto Spinetta e il responsabile urbanistica e rigenerazione urbana di Confcommercio Paolo Testa.

