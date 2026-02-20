Sport a Salerno promesse mancate e impianti in crisi Cuoco Pdl | Si scoraggiano gli investimenti privati

A Salerno, gli investimenti sportivi sono in calo a causa della mancanza di supporto e delle strutture obsolete. Qualche settimana fa, la fiaccola olimpica è attraversata dalla città, ma le promesse di miglioramenti rimangono insoddisfatte. Le strutture sportive locali sono in cattive condizioni e non vengono rinnovate, scoraggiando anche i privati a mettere capitale nel settore. Il consigliere Cuoco (Pdl) denuncia l’assenza di strategie concrete e investimenti puntuali. La situazione delle infrastrutture sportive di Salerno resta critica e senza segnali di miglioramento.

Qualche settimana fa Salerno ha visto il passaggio della fiaccola olimpica. Il Comitato Milano Cortina 2026 ha scelto un percorso che ha toccato diversi punti della provincia mentre in città il tema dello sport resta una questione dolorosa. Oggi, ad esempio, la storica piscina Vitale è chiusa. Lì vicino il pattinodromo è fuori uso per un crollo ed un campo di tennis adiacente è interdetto. Lo storico stadio Vestuti rimane in condizioni semi fatiscenti, con spogliatoi, palestre e spalti indegne di una città europea. Il rinnovo dello stadio Arechi continua ad essere una avventura a dir poco controversa.