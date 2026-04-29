Spondiloartrite assiale cos’è perché è difficile da riconoscere e come affrontarla

La spondiloartrite assiale è una condizione che può essere difficile da individuare all'inizio, poiché spesso si presenta come un semplice mal di schiena. Tuttavia, se il dolore persiste da almeno tre mesi, si intensifica durante la notte e si allevia con il movimento, potrebbe trattarsi di un segnale da non sottovalutare. Questi sono i segnali principali che devono essere monitorati per una diagnosi corretta.

Apparentemente sembra solo un mal di schiena. Ma attenzione. Se il problema dura da almeno tre mesi, peggiora di notte e soprattutto migliora con il movimento, mettetevi in guardia. E non sottovalutate la situazione. Potrebbe trattarsi di spondiloartrite assiale, malattia infiammatoria cronica che colpisce soprattutto giovani adulti, e che ancora oggi può essere riconosciuta con un ritardo medio di 8-10 anni. Il 2 maggio si celebra la Giornata Mondiale dedicata alla condizione, con un motto inglese che dice tutto: “Not only back pain”. Non è solo un mal di schiena, insomma. E colpisce i giovani. Ecco, per capire di cosa si tratta, i consigli degli esperti della Società Italiana di Reumatologia (SIR).🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Spondiloartrite assiale, cos’è, perché è difficile da riconoscere e come affrontarla Come ho scoperto la spondilite: Anni di dolore. Nessuna risposta. Una diagnosi che cambia tutto. Notizie correlate Giornata spondiloartrite assiale, Apmarr promuove ‘Conoscere per riconoscere’(Adnkronos) – Spesso invisibile, difficile da diagnosticare, ma capace di incidere profondamente sulla qualità della vita, la spondiloartrite assiale... Leggi anche: La settimana del glaucoma, visite gratuite per prevenirlo: “Diffuso ma difficile da riconoscere” Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Giornata spondiloartrite assiale, Apmarr promuove 'Conoscere per riconoscere'; Spondiloartrite assiale nelle donne: l'analisi del microbiota apre nuove strade; Allacciate le scarpe, a Lecce si cammina contro l’invisibilità della Spondiloartrite Assiale; Mal di schiena: se peggiora a riposo può essere questo il motivo. Allacciate le scarpe, a Lecce si cammina contro l’invisibilità della Spondiloartrite AssialePer la Giornata Mondiale del 2 maggio, Apmarr organizza un programma che unisce approfondimento scientifico e coinvolgimento del territorio ... leccenews24.it Spondiloartrite assiale nelle donne: l'analisi del microbiota apre nuove stradeUno studio, che ha coinvolto diversi centri reumatologici in Italia, evidenzia il ruolo del microbiota vaginale nello sviluppare la patologia e getta le basi per terapie più mirate ... corriere.it Spondiloartrite assiale: fino a 9mila nuove diagnosi ogni anno, non è solo mal di schiena - facebook.com facebook