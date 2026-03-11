La settimana del glaucoma visite gratuite per prevenirlo | Diffuso ma difficile da riconoscere

Durante questa settimana, vengono offerte visite gratuite per il controllo della vista e la prevenzione del glaucoma. La campagna si svolge a Pesaro e mira a sensibilizzare sulla diffusione di questa patologia, che spesso si presenta senza sintomi evidenti. L'iniziativa coinvolge specialisti che eseguono esami oculistici senza costi per i cittadini interessati. L’obiettivo è favorire diagnosi precoci e ridurre il rischio di perdita della vista.

Pesaro, 11 marzo 2026 – "Prima che la luce si spenga, ferma il glaucoma". È lo slogan scelto dalla Fondazione IAPB Italia (Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità) per la Settimana mondiale del glaucoma, in programma dall’8 al 14 marzo: un invito semplice ma importante a prendersi cura della salute degli occhi con informazione e controlli periodici. Addio a Andrea Sanchini. Una vita sulle ambulanze: "Lui non si tirava mai indietro" “Patologia diffusa ma difficile da riconoscere”. "Il glaucoma - ha esordito il presidente Uici, Giordano Cardellini - è una patologia che interessa il nervo ottico e che nelle fasi iniziali non dà segnali evidenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La settimana del glaucoma, visite gratuite per prevenirlo: “Diffuso ma difficile da riconoscere” Articoli correlati E’ la settimana del glaucoma. Al via le visite gratuite in provinciaDa oggi e fino a sabato prossimo ricorre la ’Settimana mondiale del glaucoma’, una malattia dell’occhio che colpisce circa il 2% della popolazione e... Settimana mondiale del glaucoma: visite gratuite a Reggio CalabriaIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump le stesse si effettueranno martedì 10 marzo dalle ore 09 alle ore 12 e... Una raccolta di contenuti su La settimana del glaucoma visite... Temi più discussi: Glaucoma, fare screening salva la vista: l’appello dell’atleta paralimpica Chiara Mazzel; Chiara Mazzel: La mia vita al buio a causa del glaucoma. La testimonianza della campionessa paralimpica in occasione della settimana mondiale del glaucoma promossa da Iapb Italia e Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti; Anche a Bari, con l’UICI, gli eventi per la prevenzione della Settimana del glaucoma sino al 14 marzo; Settimana del Glaucoma 2026: iniziative in Piemonte. Crema, screening gratuiti per la Settimana mondiale del glaucomaCrema, 6 marzo 2026 - In occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma, in programma dall’8 al 14 marzo, la sezione provinciale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e l’Agenzia ... welfarenetwork.it Settimana del glaucoma: tanti gli appuntamenti gratuiti con la prevenzione. Ecco come prenotareEcco dove sarà possibile farsi misurare la pressione oculare. Con controlli periodici è possibile prevenire nell’80% dei casi la cecità legata al glaucoma ... lanazione.it Prima il falso allarme diffuso su WhatsApp con amici e conoscenti, poi le dimissioni. Roberta Cecere, assessora al Sociale e all’Istruzione del Comune di Garda, ha deciso di lasciare l’incarico dopo essere stata accusata di «procurato allarme» e «irresponsabi - facebook.com facebook