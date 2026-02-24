La chiamata pubblica per artisti | così due negozi del centro diventeranno un palcoscenico per giovani creativi

Due negozi nel centro città ospitano una chiamata pubblica per artisti, indetta per promuovere giovani creativi e le loro opere. La decisione nasce dalla volontà di trasformare gli spazi commerciali in un palcoscenico di espressione artistica, offrendo loro la possibilità di mostrare le proprie idee. La partecipazione si rivolge a chi vuole sperimentare e condividere il proprio talento con passanti e visitatori. La selezione è aperta fino alla fine del mese.

Gli ideatori dell'iniziativa: "Vogliamo che i giovani sentano di avere un luogo dove la loro arte può essere non solo mostrata, ma condivisa e valorizzata" Spazio alla sperimentazione e alla voglia di esprimersi: nasce "Lato d'Artista", una chiamata rivolta a giovani che desiderano condividere la propria visione creativa con il pubblico. L'iniziativa è promossa dalla sinergia tra Jean Music Room, negozio di dischi e spazio culturale, e Amarganta, laboratorio di mosaico, entrambi situati in via Girolamo Rossi a Ravenna. "L'obiettivo della chiamata pubblica è semplice ma ambizioso - affermano gli ideatori dell'iniziativa - offrire un palcoscenico autentico a chiunque abbia un'energia da sprigionare, senza limiti di genere o categoria.