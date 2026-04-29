Spiegazioni insufficienti

Il 23 aprile una commissione d’inchiesta nominata dal governo tanzaniano ha iniziato a esaminare i motivi di alcune spiegazioni ritenute insufficienti in relazione a un recente episodio. La commissione ha il compito di raccogliere informazioni e chiarimenti riguardo alle dichiarazioni fatte finora, con l’obiettivo di fare luce sulle circostanze. La vicenda riguarda questioni di interesse pubblico e coinvolge diverse autorità e figure coinvolte nella gestione della situazione.

Il 23 aprile una commissione d’inchiesta nominata dal governo tanzaniano per indagare sulla violenta repressione delle manifestazioni antigovernative del 29 ottobre 2025, il giorno delle elezioni presidenziali, ha presentato il rapporto finale alla presidente Samia Suluhu Hassan ( nella foto ). “Dopo cinque mesi di lavoro l’inchiesta ha confermato l’uccisione di 518 persone e il ferimento di più di 2.200, ma ha lasciato senza risposta le domande su chi fossero i responsabili”, scrive The East African. Nel rapporto si legge che le violenze sono state pianificate e finanziate da forze esterne e da chi voleva destabilizzare il paese. I dati sulle vittime sono inferiori a quelli denunciati dagli attivisti per la democrazia, che avevano parlato di migliaia di morti.🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Spiegazioni insufficienti Evita questo errore o prenderai un'insufficienza Notizie correlate Un anno dopo l’alluvione: "I fondi sono insufficienti"E’ stato fissato per giovedì 14 maggio, l’incontro che si terrà a Marradi per fare il punto sugli interventi effettuati, un anno e due mesi dopo... Leggi anche: Caso veterinari, le spiegazioni del sindaco Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Studente bocciato con cinque insufficienze, genitori fanno ricorso al TAR, ma i giudici danno ragione all'istituto: La valutazione si fonda sulla preparazione raggiunta; Personale del Comune, la Cisl Fp: Piano insufficiente, servono assunzioni stabili; Asili nido comunali, Lbc: fondi insufficienti per il prossimo anno; Caso Moesano, la Pro Daro scrive all’ASF: Sanzioni insufficienti e poca trasparenza. FAI RIPETIZIONI MA NON HAI NESSUN MIGLIORAMENTO C'È QUALCOSA CHE NON VA! 'docenti' improvvisati spiegazioni insufficienti Nessun metodo scarso esercizio Spreco di tempo e soldi (perché chiedono stesso prezzo!) Se - facebook.com facebook Il segretario confederale della #Cisl #IgnazioGanga: «Nel Dfp misure insufficienti per crisi, preoccupano rischi per salari e pensioni. Alcuni elementi positivi su giustizia, riforma fisco, investimenti istruzione. Risposta è strategia condivisa con un grande 'Cantier x.com