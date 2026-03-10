caso veterinari le spiegazioni del sindaco

Dalle 18.30 alle 20, il sindaco ha incontrato i rappresentanti locali per discutere di questioni legate alla Festa e del caso veterinari. Durante l’incontro sono state fornite spiegazioni sulle previsioni di ammissione all’albo che inizieranno venerdì a Pian delle Fornaci. L’appuntamento ha coinvolto diverse figure del territorio per fare il punto sulla situazione attuale.

Dalle 18.30 alle 20 passate riuniti con il sindaco per affrontare questioni importanti per la Festa. E chiarire anche il ’caso’ veterinari visto che da venerdì si parte con le previsite di ammissione all’albo a Pian delle Fornaci. Bocche cucite dei dirigenti, l’unico a parlare sarebbe stato il Comune, è stato annunciato. "Durante la riunione, la prima del 2026, è stato affrontato in particolare il tema delle visite per l’ammissione all’Albo dei cavalli previste dal Protocollo, in programma al galoppatoio comunale venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 marzo", spiega il Comune. All’incontro ha preso parte anche il responsabile dell’Ufficio Palio Luigi De Rosa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

