Un anno dopo l’alluvione | I fondi sono insufficienti

Un anno e due mesi dopo l’alluvione che ha colpito la zona il 14 marzo 2025, si terrà giovedì 14 maggio un incontro a Marradi per valutare gli interventi realizzati. I fondi stanziati finora sono stati giudicati insufficienti dalle autorità locali, che intendono fare un punto della situazione riguardo ai lavori e alle risorse disponibili. L’appuntamento coinvolge rappresentanti pubblici e tecnici impegnati nella ricostruzione.

E’ stato fissato per giovedì 14 maggio, l’incontro che si terrà a Marradi per fare il punto sugli interventi effettuati, un anno e due mesi dopo l’alluvione del 14 marzo 2025. L’appuntamento, organizzato dall’amministrazione comunale, è per le 18 nella Sala Mokambo del teatro del paese del’Alto Mugello. Occasione nella quale sarà presentato un report, che partirà dalla fotografia dei danni inferti al territorio, per poi illustrare i lavori fin qui svolti. La relazione preparata per l’incontro in teatro si concentrerà in particolare sui lavori di somma urgenza e messa in sicurezza, ai quali dovranno poi seguire quelli di ricostruzione. Lo...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un anno dopo l’alluvione: "I fondi sono insufficienti" Notizie correlate Chivassese, un anno dopo l’alluvione: nuovi fondi per la sicurezzaA un anno di distanza dall’evento meteorologico estremo che tra il 15 e il 17 aprile 2025 ha colpito la collina del Chivassese, i comuni di... Verso l’anno di stop del Besanino, i pendolari bocciano i bus sostitutivi: “Le alternative sono insufficienti”Lesmo (Monza e Brianza) – Il questionario, il tavolo tecnico, il rebus delle soluzioni. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Gli Usa un anno dopo il Liberation Day; AI Continent Action Plan, un anno dopo: cosa è fatto, cosa manca; La classifica della Serie A al confronto con la scorsa stagione; Un anno senza Renato Ischia / Notizie / Novità / Homepage. Giada muore a un anno dopo l'operazione all'esofago, il dolore di mamma e papà: «Ora gioca con gli angeli»La storia di Giada è una storia in salita sin dal principio. I genitori, Giulia Valeretto (43 anni) e Paolo Mengatto (45 anni), avevano saputo già durante la gravidanza che la loro secondogenita ... corriereadriatico.it Giada muore a un anno dopo l'operazione all'esofago, il dolore di mamma e papà: «Ora gioca con gli angeli»Avrebbe dovuto spegnere oggi la sua prima candelina, circondata dall’amore di mamma Giulia, papà Paolo e della sua sorellina di tre anni. Invece, proprio nel giorno del suo primo compleanno, la ... leggo.it Spezia, gli scherzi del destino: D’Angelo-Stroppa un anno dopo x.com Stile TV. . Basket, Scafati torna in Serie A dopo appena un anno - GUARDA IL SERVIZIO #stiletvhd #StileTv #stiletvplay #canale78 #news #campania - facebook.com facebook