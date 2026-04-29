Spiders chiude dopo quasi vent’anni | fine per gli autori di GreedFall The Technomancer e Steelrising

Dopo quasi vent’anni, gli sviluppatori dietro a giochi come GreedFall, The Technomancer e Steelrising hanno annunciato la chiusura della loro azienda. La notizia riguarda una delle realtà più attive nel settore dei giochi di ruolo europei, e segna la fine di un periodo caratterizzato da produzioni di rilievo. La comunicazione ufficiale non riporta dettagli sui motivi della decisione, limitandosi a confermare la cessazione delle attività.

La notizia è di quelle che segnano un momento preciso nella storia recente dei giochi di ruolo europei. Lo studio Spiders, noto per aver dato vita a titoli come GreedFall, The Technomancer e Steelrising, si avvia verso la chiusura definitiva dopo quasi due decenni di attività. Una decisione che non riguarda solo uno sviluppatore, ma un’intera identità creativa che negli anni ha costruito una nicchia solida e riconoscibile nel panorama videoludico. Fondato nel 2008, Spiders è riuscito a emergere in un mercato dominato da produzioni enormi, proponendo giochi ambiziosi, spesso imperfetti ma caratterizzati da una forte personalità. La chiusura arriva in un momento particolarmente delicato per il settore, dove anche realtà consolidate faticano a trovare stabilità economica.🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Spiders chiude dopo quasi vent’anni: fine per gli autori di GreedFall, The Technomancer e Steelrising Notizie correlate Regione Calabria, firmati i contratti di due nuovi dirigenti: riparte il reclutamento dopo quasi vent’anniCerimonia ufficiale di sottoscrizione dei contratti di assunzione di due nuovi dirigenti della Regione Calabria: un passaggio significativo per... Leggi anche: Nel bilancio sanitario della Campania è tornato il segno più dopo quasi vent’anni di austerity Contenuti utili per approfondire Spiders chiude dopo quasi vent’anni: fine per gli autori di GreedFall, The Technomancer e SteelrisingLa notizia è di quelle che segnano un momento preciso nella storia recente dei giochi di ruolo europei. Lo studio Spiders, noto per aver dato vita a ... gamerbrain.net Spiders chiude i battenti: Addio Greedfall, The Technomancer e SteelrisingIl mondo dei videogiochi perde uno dei suoi studi più riconoscibili nel panorama europeo. Spiders, team parigino attivo da quasi vent’anni, è ormai vicino ... techgaming.it