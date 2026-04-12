Nel bilancio sanitario della Campania è tornato il segno più dopo quasi vent'anni di austerity
Dopo quasi vent’anni di tagli e restrizioni, il bilancio sanitario della Campania registra un segno positivo. La Regione ha deciso di aumentare di 62 milioni di euro il budget destinato al personale, con l’obiettivo di migliorare i servizi sanitari. Tuttavia, rimane ancora da definire come allocare queste risorse per affrontare la carenza cronica di medici presenti nella regione.
La Regione incrementa il budget per il personale di 62 milioni. Resta aperta la questione di come usare queste risorse per tamponare la carenza cronica di medici.🔗 Leggi su Fanpage.it
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