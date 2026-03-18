Il primo ministro sloveno ha denunciato un'operazione di spionaggio condotta da una società di intelligence privata israeliana, volta a influenzare gli elettori in vista delle elezioni parlamentari programmate per domenica 22 marzo. La notizia riguarda un tentativo di manipolazione attraverso attività di intelligence svolte sul territorio sloveno. La vicenda coinvolge direttamente le elezioni nazionali in programma tra pochi giorni.

Un’ operazione di spionaggio di una società di intelligence privata israeliana finalizzata a influenzare gli elettori in vista delle elezioni parlamentari in Slovenia che si terranno domenica 22 marzo. È quanto denuncia il primo ministro Robert Golob che ha annunciato l’avvio di un’ indagine su questa presunta operazione segreta. Al centro di tutto vi è quella che viene definita una campagna diffamatoria condotta con l’aiuto della società di intelligence israeliana Black Cube volta a colpire il partito “ Movimento Libertà ” di Golob, formazione politica verde liberale. I media negli scorsi giorni hanno collegato la campagna a Janez Janša, leader del Partito democratico sloveno (Sds), forza conservatrice di opposizione che i sondaggi danno in testa con il 28%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Una società di spionaggio israeliana sta operando per influenza le elezioni”: la denuncia del primo ministro sloveno

Articoli correlati

Elezioni Kosovo: vince il primo ministro ad interim KurtiAlle elezioni in Kosovo vince il partito del primo ministro ad interim Albin Kurti.

Crans-Montana, il padre di Manfredi Marcucci: «È vivo, lo stanno operando». La paura per gli amici dispersi: come sta il 16enne«Mio figlio sta male, però sta bene perché è vivo e questa è la cosa più importante per noi».

Una selezione di notizie su Una società di spionaggio israeliana...

Temi più discussi: Forte aumento di cyberattacchi e casi di spionaggio in Svizzera; Silver Dragon, cosa sappiamo del cyber spionaggio cinese contro organizzazioni governative; Coruna virus: il kit di spionaggio informatico che potrebbe essere sfuggito agli Usa; Presunta visita di una società di spionaggio israeliana in Slovenia: cresce la tensione alla vigilia del voto.

Lo scandalo delle spie oscura le elezioni in Slovenia: dietro una società di intelligence israelianaUn gruppo sloveno per i diritti, un giornalista investigativo e due ricercatori hanno affermato che la società di intelligence israeliana Black Cube è dietro ai video che mostrano la presunta corruzio ... msn.com

Spionaggio sui farmaci, rubati i segreti di un'azienda: tre a processo per la spy story di PerugiaPERUGIA - Una spy story alle porte di Perugia, con segreti industriali rubati, dipendenti che giocano su due tavoli, depistaggi e falsi furti, per cui ora tre persone vanno a processo per rispondere ... ilmessaggero.it

Buonasera a qualcuno e' capitato di attivare la delega unica una società Come avete risolto facebook

Delmastro e altri esponenti di FdI nel 2024 entrano in società con una ragazza di 18 anni che nominano amministratore unico. Una ragazza “non indagata, non imputata” - come tengono a precisare. Ragazza che “poi si scopre essere figlia di”. Di chi Di un co x.com