Spiagge militari di Bacoli | gli ambientalisti di VAS sostengono la coraggiosa scelta del Sindaco

Mercoledì 29 aprile, una delegazione di Verdi Ambiente e Società ha preso parte a una riunione della Commissione Demanio del Comune di Bacoli. La riunione si è svolta su invito del presidente della commissione e si è concentrata sulla questione delle spiagge militari presenti nel territorio. Gli ambientalisti hanno espresso il loro sostegno alla decisione del sindaco di mantenere la gestione di queste aree.

Tempo di lettura: 2 minuti Una delegazione dell’associazione ambientalista nazionale V.A.S. – Verdi Ambiente e Società mercoledì 29 aprile ha partecipato alla seduta della Commissione Demanio del Consiglio Comunale di Bacoli, convocata dal presidente, cons. Ambrosino, per un “ resoconto sui lidi militari ”. Sulla fruibilità pubblica dei litorali italiani, liberando le spiagge dall’attuale privatizzazione che limita fortemente il godimento di un bene comune, V.A.S. ha da molti anni intrapreso la campagna nazionale “ Diritti al mare – Diritti del mare ”, partecipando anche alle recenti mobilitazioni per restituire i litorali alle comunità locali.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Spiagge militari di Bacoli: gli ambientalisti di V.A.S. sostengono la coraggiosa scelta del Sindaco Notizie correlate Bacoli, la spiaggia recintata dai militari: “Divieto d’accesso, sorveglianza armata”. L’ira del sindaco Josi Della RagioneIl sindaco di Bacolo Josi Gerardo Della Ragione ha denunciato che, uno dei lidi militari della città, ha posizionato un cartello che vieta l'accesso... Leggi anche: Bacoli: spiaggia chiusa dai militari, tensione con il sindaco in atto. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Bacoli, i militari recintano un lido: Zona militare, divieto di accesso. Il sindaco: Un'ingiustizia; Il sindaco dichiara 'guerra' al lido militare: Noi, non abbiamo paura; Bacoli, spiaggia chiusa dai militari: scontro con il sindaco; Bacoli, spiagge e polemiche: il sindaco sfida i militari e alimenta uno scontro ideologico. Bacoli: spiaggia chiusa dai militari, tensione con il sindaco in atto.Bacoli si trova al centro di una nuova contesa riguardante l’accesso ai lidi del litorale flegreo. La questione è tornata a far discutere grazie a un cartello compare sulla spiaggia di Miseno, che rip ... napolipiu.com Spiagge libere, scontro militari-comune di Bacoli, Josi non ci sta Profonda ingiustizia socialeBACOLI – «Lo vedete questo? È il cartello che un lido militare, oggi, ha affisso sulla spiaggia di Miseno. Una reazione contro la nostra volontà di liberare una parte dei 70.000 mq di arenile da loro ... cronacaflegrea.it Spiagge libere a Bacoli, Sandro Ruotolo: “Il mare è un diritto, non un privilegio” “Quella che arriva da Bacoli è una richiesta giusta, che merita ascolto e sostegno. Parliamo di un territorio in cui oltre il 50% del litorale è occupato da lidi militari, per circa 70.000 - facebook.com facebook