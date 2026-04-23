Bacoli | spiaggia chiusa dai militari tensione con il sindaco in atto

Da napolipiu.com 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bacoli, i militari hanno disposto la chiusura della spiaggia di Miseno, impedendo l'accesso ai cittadini. Questa decisione ha generato uno scontro tra le forze dell'ordine e il sindaco del comune, che ha contestato il provvedimento. La situazione ha attirato l’attenzione di residenti e visitatori, mentre le autorità sono impegnate a gestire la tensione sul posto. La spiaggia rimane inaccessibile da alcune ore.

"> Tensioni a Bacoli: Divieto di Accesso sulla Spiaggia di Miseno. Bacoli si trova al centro di una nuova contesa riguardante l’accesso ai lidi del litorale flegreo. La questione è tornata a far discutere grazie a un cartello compare sulla spiaggia di Miseno, che riporta in modo inequivocabile: “Zona militare. Divieto di accesso. Sorveglianza armata”. La segnalazione ha suscitato l’irritazione del sindaco Josi Gerardo Della Ragione, che ha scelto i social media per esprimere il suo disappunto. Con un’immagine del cartello allegata al suo post, il sindaco ha sollevato la voce contro quella che considera una grave violazione dei diritti dei cittadini.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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