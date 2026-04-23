Bacoli | spiaggia chiusa dai militari tensione con il sindaco in atto

A Bacoli, i militari hanno disposto la chiusura della spiaggia di Miseno, impedendo l'accesso ai cittadini. Questa decisione ha generato uno scontro tra le forze dell'ordine e il sindaco del comune, che ha contestato il provvedimento. La situazione ha attirato l’attenzione di residenti e visitatori, mentre le autorità sono impegnate a gestire la tensione sul posto. La spiaggia rimane inaccessibile da alcune ore.

"> Tensioni a Bacoli: Divieto di Accesso sulla Spiaggia di Miseno. Bacoli si trova al centro di una nuova contesa riguardante l’accesso ai lidi del litorale flegreo. La questione è tornata a far discutere grazie a un cartello compare sulla spiaggia di Miseno, che riporta in modo inequivocabile: “Zona militare. Divieto di accesso. Sorveglianza armata”. La segnalazione ha suscitato l’irritazione del sindaco Josi Gerardo Della Ragione, che ha scelto i social media per esprimere il suo disappunto. Con un’immagine del cartello allegata al suo post, il sindaco ha sollevato la voce contro quella che considera una grave violazione dei diritti dei cittadini.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Bacoli: spiaggia chiusa dai militari, tensione con il sindaco in atto. Notizie correlate Bacoli, la spiaggia recintata dai militari: “Divieto d’accesso, sorveglianza armata”. L’ira del sindaco Josi Della RagioneIl sindaco di Bacolo Josi Gerardo Della Ragione ha denunciato che, uno dei lidi militari della città, ha posizionato un cartello che vieta l'accesso... Leggi anche: Bacoli, il pugno duro di Della Ragione: accertamenti fiscali sui lidi militari per 100mila euro Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Mastella lancia il Centro: Senza di noi il Campo Largo perde; Napoli, grande successo al Teatro San Carlo per la prima di Dudamel; Colpo da film al Vomero: ostaggi e maschere di Hollywood, rapinatori in fuga. Bacoli: spiaggia chiusa dai militari, tensione con il sindaco in atto.Bacoli si trova al centro di una nuova contesa riguardante l’accesso ai lidi del litorale flegreo. La questione è tornata a far discutere grazie a un cartello compare sulla spiaggia di Miseno, che rip ... napolipiu.com Bacoli, la spiaggia recintata dai militari: Divieto d’accesso, sorveglianza armata. L’ira del sindaco Josi Della RagioneIl sindaco di Bacolo Josi Gerardo Della Ragione ha denunciato che, uno dei lidi militari della città, ha posizionato un cartello che vieta l'accesso alla ... fanpage.it É davvero inspiegabile il perché nel 2026 ci siano lidi balneari gestiti dai militari e con sorveglianza armata. Ha ragione il Sindaco di Bacoli a chiedere che questi spazi siano fruibili a tutti. - facebook.com facebook