Spiagge Abruzzo | ok ai rimborsi ma bocciata la gestione dei rifiuti

La Seconda Commissione regionale ha approvato i rimborsi per i 19 comuni costieri dell’Abruzzo, mentre la gestione dei rifiuti sulle spiagge è stata bocciata. La decisione riguarda esclusivamente i rimborsi, senza modificare le modalità di smaltimento dei rifiuti. La regione ha comunicato che i fondi saranno destinati alle amministrazioni comunali per interventi specifici. La questione dei rifiuti continuerà invece ad essere oggetto di discussioni e verifiche.

? Cosa sapere La Seconda Commissione regionale approva i rimborsi per i 19 comuni costieri abruzzesi.. L'opposizione boccia la risoluzione che chiedeva supporto tecnico e un tavolo istituzionale permanente.. La Seconda Commissione regionale ha respinto la proposta delle opposizioni sui rifiuti sulle spiagge abruzzesi, pur confermando il rimborso dei costi di smaltimento per i 19 comuni della costa. La decisione, emersa durante l’ultima seduta, vede contrapposte le rassicurazioni della maggioranza e le richieste di interventi strutturali avanzate dai consiglieri Pavone, Cavallari, Blasioli e Paolucci. Il dibattito in aula ha protagonista la...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spiagge Abruzzo: ok ai rimborsi, ma bocciata la gestione dei rifiuti Notizie correlate Maxi investimento della Regione Calabria: 35 milioni ai Comuni per migliorare la gestione dei rifiuti“La Regione Calabria rafforza il proprio impegno verso un modello di sviluppo sostenibile con un nuovo avviso pubblico da oltre 35 milioni di euro,... Mondello invasa dai rifiuti dopo l'assalto dei bagnanti: all'alba la pulizia, ma è ancora polemica sulla gestione della spiaggiaLa spiaggia di Mondello presa d'assalto dai bagnati, l'arenile invaso da cumuli di rifiuti, la pulizia della Reset sin dalle prime luci dell'alba. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Pescara, dopo le mareggiate arriva il via libera del Comune per la pulizia delle spiagge; Tennis. Francavilla al Mare accende i riflettori sull'Abruzzo Open; Francavilla al Mare, presentato l’Abruzzo Open 2026: torneo ATP Challenger dal 3 al 10 maggio; Abruzzo Open 2026, a Francavilla al Mare ottava edizione del Challenger ATP. Sib, 6 milioni euro da spiagge Abruzzo, canoni vadano ai comuniLo Stato incassa sei milioni di euro l'anno dai canoni delle spiagge abruzzesi e circa 1,5 milioni per la sola Pescara: soldi che, invece, dovrebbero andare ai comuni. È la proposta lanciata dal ... ansa.it Sabbia bianca e mare turchese in Abruzzo: 7 spiagge da sognoQuando pensiamo a una spiaggia con la sabbia bianca, la nostra mente corre subito lontano: ai tropici, Caraibi, Maldive, Thailandia, Honduras. Immaginiamo immediatamente distese candide, acque ... siviaggia.it Dal 1 al 3 maggio, Roseto degli Abruzzi ospiterà la 28ª edizione della Spiagge d’Abruzzo Cup, uno dei tornei internazionali di calcio giovanile più prestigiosi del territorio. Come Sponsor e Fornitori Tecnici Ufficiali con il brand Nike Football , saremo al fianco d - facebook.com facebook Mare libero lancia l'allerta: "Con la fusione di Comuni in Abruzzo c'è il rischio di vedere ridotte le spiagge libere" x.com