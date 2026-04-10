Maxi investimento della Regione Calabria | 35 milioni ai Comuni per migliorare la gestione dei rifiuti

La Regione Calabria ha annunciato un investimento di oltre 35 milioni di euro destinato ai Comuni per migliorare la gestione dei rifiuti. L’avviso pubblico è attualmente in fase di pre-informazione e può essere consultato sul portale Calabria Europa. La somma rappresenta un intervento volto a sostenere progetti e iniziative per un sistema di raccolta e smaltimento più efficace, con l’obiettivo di promuovere pratiche più sostenibili sul territorio regionale.

“La Regione Calabria rafforza il proprio impegno verso un modello di sviluppo sostenibile con un nuovo avviso pubblico da oltre 35 milioni di euro, attualmente in fase di pre-informazione sul portale Calabria Europa”. A darne notizia è l'assessore all'ambiente della Regione Calabria Antonio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Calabria: 35 milioni per rivoluzionare i rifiuti con l’innovazioneLa Regione Calabria ha stanziato una risorsa economica superiore ai 35 milioni di euro per trasformare la gestione dei rifiuti attraverso... Fondo "Dopo di noi", l'assessorato della Famiglia: "La gestione dei fondi statali compete ai Comuni""Le risorse del fondo 'Dopo di noi' sono assegnate dallo Stato ai distretti socio-sanitari, che vedono come capofila i Comuni, ai quali compete la... Temi più discussi: Maxi investimento della Regione Calabria: 35 milioni ai Comuni per migliorare la gestione dei rifiuti; Al via il reddito di merito in Calabria, Occhiuto: 1.000 euro al mese per chi resta a studiare nelle nostre Università · LaC News24; Giornata mondiale Autismo, Straface: Dall'assistenza all'inclusione reale: la nostra riforma per una Calabria dei diritti e delle opportunità, dal Pollino allo Stretto; Occhiuto: Reddito di merito per gli universitari calabresi, fino a 1.000 euro al mese · ilreggino.it. Calabria, Regione: pubblicato avviso da 2,2 mln per videosorveglianza nei Comunipubblicazione dell’Avviso Realizzazione di impianti di videosorveglianza a tutela della legalità e della sicurezza urbana ... ilmetropolitano.it Regione Calabria istituisce reddito di merito, Occhiuto: 1.000 euro al mese agli universitariCATANZARO (ITALPRESS) – Oggi sono a Roma, dove sto seguendo da vicino alcuni dossier molto delicati che riguardano la nostra Regione. Ma ho voluto comunque riunire la Giunta per approvare un provvedi ... italpress.com Sanità in Calabria: finisce l'Era del commissariamento: Il Consiglio dei ministri ha deliberato ufficialmente la revoca del commissariamento per la sanità della Regione Calabria. Il provvedimento è giunto su proposta di Roberto Calderoli, ministro per... - facebook.com facebook Decreto rettifica Graduatoria Regione Calabria D.D. n. 2575.2023 classe ADSS – esecuzione sentenza TAR Calabria n. 565/2026 x.com