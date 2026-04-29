La partita tra Spezia e Venezia si svolge nella trentasettesima giornata del campionato di Serie B 20252026. La squadra di casa si trova al quartultimo posto in classifica e rischia di retrocedere, mentre gli ospiti sono molto vicini alla conquista della promozione. La gara rappresenta un momento cruciale per entrambe le formazioni e si svolge in un match che si può seguire secondo le modalità indicate.

Gara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I bianconeri sono ultimi in classifica e sono molto vicini alla retrocessione, mentre I lagunari sono lanciatissimi verso la promozione. Spezia vs Venezia si giocherà venerdì 1 maggio 2026 alle ore 15 presso lo stadio Picco SPEZIA VS VENEZIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I liguri si trovano in una situazione di classifica molto complicata dopo la sconfitta di Catanzaro, relegandoli all’ultimo posto in classifica. Il ritorno in panchina di D’angelo non ha prodotto nessun cambiamento significativo rispetto alla gestione di Donadoni, e i numeri restano negativi.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Spezia vs Venezia, trentasettesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

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