Spezia celebra la memoria | David Parenzo vince il Premio Exodus

Il 10 maggio, nella Mediateca della Spezia, si è tenuta la cerimonia di consegna del Premio Exodus, assegnato a David Parenzo. In quella stessa occasione, Don Luca Palei ha ricevuto la Menzione Cittadina per il suo lavoro con la Caritas locale. L’evento ha visto la partecipazione di diverse personalità e rappresentanti della comunità, che hanno condiviso un momento dedicato alla memoria e all’impegno sociale.

? Cosa sapere David Parenzo riceve il Premio Exodus alla Mediateca della Spezia il 10 maggio.. Don Luca Palei ottiene la Menzione Cittadina per l'impegno della Caritas locale.. Il 10 maggio prossimo, alle ore 17.30, la Mediateca Regionale della Spezia in via Firenze 37 ospiterà la cerimonia per il Premio Exodus 2026, che vedrà David Parenzo protagonista come vincitore del riconoscimento principale. La città spezzina si prepara a celebrare un momento di profonda riflessione civile e storica. Il giornalista e autore Parenzo riceverà il premio per il suo lavoro nel settore dell’informazione, focalizzato sulla difesa del dibattito pubblico e sul contrasto ai fenomeni di antisemitismo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spezia celebra la memoria: David Parenzo vince il Premio Exodus Notizie correlate Leggi anche: Il Premio Exodus a Parenzo: "Un faro dell’antisemitismo e della libera informazione" La Spezia celebra il 25 aprile: tra arte, fede e memoria civileLa città della Spezia e il suo territorio si preparano a commemorare l’81° anniversario della Liberazione nazionale, avvenuta il 25 aprile 1945. Panoramica sull’argomento La Spezia, il Premio Exodus 2026 a David ParenzoLa Spezia – Sarà conferito al giornalista David Parenzo, il Premio Exodus 2026. La cerimonia si svolgerà domenica 10 maggio, alle 17.30 alla Mediateca Fregoso. Nell'occasione verrà anche conferita la ... ilsecoloxix.it Premio Exodus a Parenzo per 'difesa informazione e contrasto antisemitismo'Il premio Exodus 2026 verrà consegnato al giornalista David Parenzo per il suo impegno nel dibattito pubblico, nella difesa dell'informazione libera e nel contrasto all'antisemitismo. (ANSA) ... ansa.it