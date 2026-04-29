Domenica 10 maggio si è tenuta a Parenzo una cerimonia per consegnare il Premio Exodus, un riconoscimento che coinvolge memoria, impegno civile e solidarietà. L’evento ha attirato diversi partecipanti e ha visto la presenza di rappresentanti delle istituzioni e della società civile. La premiazione si è svolta in un contesto pubblico, con interventi e momenti commemorativi. Il premio è stato attribuito a persone o enti che si sono distinti in ambiti legati alla lotta contro l’antisemitismo e alla promozione della libertà di informazione.

Un riconoscimento che intreccia memoria, impegno civile e solidarietà. Domenica 10 maggio alle 17.30, nella cornice della Mediateca regionale ligure ‘Fregoso’, il sindaco Pierluigi Peracchini conferirà il premio Exodus 2026 a David Parenzo, giornalista, autore e scrittore, per il suo impegno nel dibattito pubblico a difesa dell’informazione libera e nel contrasto all’ antisemitismo. Una menzione cittadina andrà invece a don Luca Palei, direttore della Caritas Diocesana della Spezia-Sarzana-Brugnato, per il suo impegno nel dialogo interreligioso e nella promozione della pace. L’obiettivo del premio è anche di valorizzare la memoria storica della Spezia, che tra il 1946 e il 1948 fu protagonista di una straordinaria pagina di solidarietà: i cittadini offrirono aiuto ai profughi ebrei, quasi 4.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Premio Exodus a Parenzo: "Un faro dell’antisemitismo e della libera informazione"

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