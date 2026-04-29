Le opposizioni hanno presentato una proposta che mira ad aumentare la spesa pubblica e a rivedere il sistema fiscale. Tra i firmatari ci sono figure note nel panorama politico nazionale, tra cui leader di diversi schieramenti. La risoluzione suggerisce modifiche alle attuali politiche fiscali e propone un incremento delle risorse destinate alla spesa pubblica. La proposta è stata depositata in Parlamento e sarà ora oggetto di discussione.

? Cosa sapere Schlein, Conte, Bonelli e Renzi propongono risoluzione per aumentare spesa pubblica e revisione fiscale.. Il piano sfida il rigore di Giorgetti puntando su sanità, scuola e tassazione profitti.. In vista del voto parlamentare sul Documento di finanza pubblica 2026, le opposizioni guidate da Schlein, Conte, Bonelli-Fratoianni e Renzi hanno presentato una risoluzione unitaria che propone un massiccio incremento della spesa statale e una revisione dei regimi fiscali. Il documento, sottoscritto congiuntamente da Pd, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra, Italia Viva e +Europa, si inserisce nel momento in cui il Parlamento si prepara a discutere le linee programmatiche della maggioranza, con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti pronto a rispondere alle critiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spesa pubblica e fisco: il piano delle opposizioni sfida il rigore

Notizie correlate

Dubbi e scetticismo delle opposizioni per il Piano operativo comunale: "Costretti a votare al buio"“In questi giorni si sta procedendo in Prima Commissione all'illustrazione della parte previsionale del Piano operativo comunale, lo strumento...

Santanchè sotto assedio, resiste e sfida Meloni: “Il mio caso è diverso”. Lunedì alla Camera la mozione di sfiducia delle opposizioniDaniela Santanchè è entrata nella fase più delicata della sua permanenza al governo, stretta tra la richiesta di dimissioni arrivata direttamente da...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Conti pubblici, allarme rincari. La spesa è già ai limiti europei; Documento di finanza pubblica 2026: crescita PIL allo 0,6; Tesla non ha pagato un dollaro al fisco americano per oltre 20 anni (e neppure SpaceX); Crescita zero e tasse record: l'economia italiana al bivio.

Dfp, la sinistra non cambia mai: più tasse per tuttiSchlein, Conte, Bonelli-Fratoianni e Renzi firmano una risoluzione che promette più welfare, più spesa pubblica e nuove imposte sugli extraprofitti: un libro dei sogni economicamente insostenibile che ... ilgiornale.it

Pensioni spesa pubblica | Il picco previsto nel 2041: quanto ci costerà?I costi della spesa pubblica per le pensioni continuano a pesare, e l'ultimo Documento fa emergere un rialzo crescente e preoccupante. C’è chi supporta la sostenibilità del sistema delle pensioni e ch ... ilsussidiario.net

Il partito unico della spesa pubblica: Lega-M5S-PD. Patuanelli del M5S ha appena definito il ministro dell’Economia Giorgetti il “sacerdote dell’austerità”. Giorgetti è esponente di un partito che sta chiedendo che l’Italia violi unilateralmente il Patto di Stabilità. x.com

Riforma Foti, esperti a confronto a Ville Ponti: focus su legalità e spesa pubblica Un tema che riguarda tutti gli amministratori pubblici e, quindi, anche i cittadini. Se ne parlerà il 7 e l'8 maggio con il Ministro Foti, esperti e magistrati. QUI TUTTO IL PROGRA - facebook.com facebook