Dubbi e scetticismo delle opposizioni per il Piano operativo comunale | Costretti a votare al buio

Le opposizioni esprimono dubbi e scetticismo riguardo al Piano operativo comunale, affermando di essere costrette a votare senza una piena comprensione del documento. In questi giorni, la Prima Commissione sta illustrando la parte previsionale del piano, uno strumento urbanistico che definisce le trasformazioni del territorio, le destinazioni d’uso e le tutele per i prossimi cinque anni. I capigruppo delle opposizioni hanno commentato questa fase del processo decisionale.

“In questi giorni si sta procedendo in Prima Commissione all'illustrazione della parte previsionale del Piano operativo comunale, lo strumento urbanistico che disciplina le trasformazioni del territorio, le tutele, le destinazioni d'uso e molto altro per i prossimi 5 anni” commentano i capigruppo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Dl Sicurezza, Meloni tra i dubbi del Colle e lo scetticismo delle opposizioni: il testo in Cdm giovedìNel provvedimento di urgenza, quindi, dovrebbero rientrare le misure 'anti-coltelli' e quelle per la prevenzione della violenza giovanile, ovvero... Cascina, approvato il nuovo Piano Operativo ComunaleDopo quasi 7 ore di discussione, il consiglio comunale di Cascina ha adottato il nuovo Piano Operativo Comunale (POC), respingendo i quasi 900... Argomenti più discussi: Funivia tra Brignole e Molassana, viaggio fra i dubbi dei commercianti della Bassa Val Bisagno; Da ‘The O.C.’ a paladino anti-crypto: cosa farà adesso Ben McKenzie?; New York Times: Trump ha deciso la guerra in Iran tra pressioni israeliane e dubbi dell'intelligence; Nutella su Orion, la Ferrero: Siamo fuori dal mondo!. Ecco perché il video è virale. Madre e figlia avvelenate a Campobasso, l'autopsia e i dubbi sugli effetti della ricina: «Tessuti necrotizzati, ma solo in parte» - facebook.com facebook Svolta nel futuro di #NicoPaz L’annuncio non lascia dubbi x.com