Speronata nel Canale | mercantile fugge dopo l’urto con un peschereccio

Durante la notte, un mercantile ha speronato un peschereccio nel Canale di Sicilia, causando un impatto tra le due imbarcazioni. Dopo l'urto, il mercantile ha proseguito la navigazione senza fermarsi, lasciando il peschereccio sul posto. Sul luogo sono intervenute le forze di polizia e i servizi di soccorso per verificare la situazione e raccogliere eventuali testimonianze. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione.

? Cosa sapere Un mercantile sperona il peschereccio Nuovo san Pietro nel Canale di Sicilia durante la notte.. La Capitaneria di Mazara e la Procura di Marsala indagano sulla fuga della nave commerciale.. Durante la notte, un motopeschereccio della marineria di Sciacca è stato speronato da una nave mercantile nel Canale di Sicilia, coinvolgendo quattro membri dell’equipaggio del Nuovo san Pietro. Il sinistro si è verificato nelle ore notturne quando il peschereccio ha subito l’impatto con il grande mercantile in transito nelle acque del Canale. Dopo lo scontro, la nave commerciale non si è fermata, proseguendo la propria rotta senza attendere sul posto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Speronata nel Canale: mercantile fugge dopo l’urto con un peschereccio Notizie correlate Ubriaco fugge dopo una lite, si schianta in auto e scappa a nuoto nel canale: 39enne in carcereUna fuga, terminata prima in un fossato e poi a nuoto tra le acque di un canale, non è bastata a un 39enne di origini marocchine per sfuggire... Speronata giapponese: svelata la verità sul “Pinguino” dopo 60 anni.Sessant'anni dopo, la verità sul "Pinguino": il motopesca speronato da una nave giapponese San Benedetto del Tronto ha commemorato ieri i...