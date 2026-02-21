Speronata giapponese | svelata la verità sul Pinguino dopo 60 anni

San Benedetto del Tronto ha ricordato ieri la tragedia del motopesca “Pinguino”, speronato da una nave giapponese 60 anni fa. La scoperta di nuovi dettagli sulla vicenda ha chiarito le cause dell’incidente che ha causato la morte di tredici marinai locali. La comunità si è riunita per onorare la memoria delle vittime e riflettere su quanto accaduto in quel tragico giorno. La verità sulla vicenda si sta lentamente facendo strada dopo tanto tempo.

Sessant'anni dopo, la verità sul "Pinguino": il motopesca speronato da una nave giapponese. San Benedetto del Tronto ha commemorato ieri i sessant'anni dalla tragedia del motopesca "Pinguino", che costò la vita a tredici marittimi locali. La cerimonia, tenutasi al Museo del Mare, ha rivelato nuovi dettagli sulla dinamica dell'affondamento, smentendo le iniziali ipotesi di un incidente e accertando che il "Pinguino" fu speronato da una nave corsara giapponese in acque della Mauritania. Un ricordo doloroso e una verità a lungo nascosta. La giornata di commemorazione ha una forte partecipazione della comunità sambenedettese, delle istituzioni e dei familiari delle vittime.