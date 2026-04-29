Spazi sacri del Friuli Venezia Giulia come set nel cinema di fiction

Martedì 5 maggio alle 18, presso la “Hall Scrosoppi” della Biblioteca del seminario in via Ellero, si terrà un appuntamento con lo storico del cinema Carlo Gabersceck. La serata sarà dedicata agli spazi sacri del Friuli Venezia Giulia che sono stati utilizzati come set per film di fiction, proseguendo un ciclo di incontri volto a ricordare luoghi spesso trascurati. La prima puntata si era concentrata su altri aspetti del cinema locale.

Martedì 5 maggio alle ore 18.00, presso la “Hall Scrosoppi” della Biblioteca del seminario (entrata in via Ellero, 3), una seconda puntata con lo storico del cinema Carlo Gabersceck, dedicata agli per non dimenticare luoghi non.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Friuli Venezia Giulia: boom di dipendenti pubblici (+626 nel 2024). Udine e le sfide per la sostenibilità del sistema.Il Friuli Venezia Giulia si conferma una regione con un numero crescente di dipendenti pubblici, un trend che nel 2024 ha portato a un aumento di 626... Sanità, stato di agitazione nel settore privato in Friuli Venezia GiuliaLe segreterie di Uil Fpl e Cisl Fp Friuli Venezia Giulia hanno proclamato lo stato di agitazione del personale della sanità privata e delle residenze... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Set in chiese e monasteri del Friuli. Gaberscek ne parla il 22 aprile alla Bertolla. Dimore storiche aperte in Friuli Venezia Giulia: visite gratuite il 24 maggioLa XVI edizione dell’iniziativa ADSI apre al pubblico residenze private, ville e palazzi in quattro province della regione. nordest24.it Il Friuli Venezia Giulia si accende per il Natale: un fitto calendario di tradizioni, sapori e benessereLa magia del Natale arriva anche in Friuli Venezia Giulia e si appresta ad accendere la regione trasformando città, borghi e montagne in un unico grande palcoscenico di luci, tradizioni, sapori, ... quotidiano.net