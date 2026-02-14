Friuli Venezia Giulia | boom di dipendenti pubblici +626 nel 2024 Udine e le sfide per la sostenibilità del sistema

Nel 2024, in Friuli Venezia Giulia sono stati assunti 626 nuovi dipendenti pubblici, un aumento legato principalmente all’esigenza di rafforzare i servizi sanitari e amministrativi. Udine si trova al centro di questa crescita, mentre la regione deve affrontare anche il calo della popolazione anziana e la diminuzione di giovani disponibili. La regione cerca di adattarsi a questi cambiamenti, puntando a migliorare l’efficienza del settore pubblico senza perdere di vista le sfide sociali.

Friuli Venezia Giulia tra crescita del pubblico impiego e sfide demografiche: Udine al centro della riflessione. Il Friuli Venezia Giulia si conferma una regione con un numero crescente di dipendenti pubblici, un trend che nel 2024 ha portato a un aumento di 626 unità, portando il totale a 89.684 addetti. Questo dato posiziona la regione al quinto posto in Italia per rapporto tra personale statale e popolazione residente, sollevando interrogativi sulla sostenibilità del sistema e sulla necessità di politiche di reclutamento mirate. La provincia di Udine, in particolare, si attesta come sedicesima in Italia per questo indicatore.