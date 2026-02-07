Sanità stato di agitazione nel settore privato in Friuli Venezia Giulia

Questa mattina le sigle sindacali Uil Fpl e Cisl Fp in Friuli Venezia Giulia hanno annunciato lo stato di agitazione del personale nel settore sanitario privato e nelle residenze assistenziali. La decisione arriva dopo mesi di tensioni e richieste inevase da parte degli operatori, che ora chiedono un confronto immediato con le istituzioni. La mobilitazione potrebbe portare a scioperi e altre azioni di protesta nelle prossime settimane.

Le segreterie di Uil Fpl e Cisl Fp Friuli Venezia Giulia hanno proclamato lo stato di agitazione del personale della sanità privata e delle residenze sanitarie assistenziali operanti sul territorio regionale. Lo rendono noto il segretario generale Uil Fpl Fvg, Stefano Bressan, e il commissario Cisl Fp Fvg, Nicola Cannars. “A distanza di settimane dall'incontro istituzionale svoltosi al Ministero della Salute e dall'annuncio dell'apertura di un tavolo di confronto per il rinnovo dei contratti collettivi della sanità privata e delle Rsa, non è ancora seguita alcuna convocazione concreta, lasciando migliaia di lavoratrici e lavoratori senza risposte”, spiegano in una nota, definendo la situazione “non più tollerabile”.🔗 Leggi su Udinetoday.it

L'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (Arcs) di Udine ha pubblicato 10 concorsi pubblici per 426 posti di lavoro a tempo indeterminato nel settore sanitario del Friuli Venezia Giulia.

