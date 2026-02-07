Sanità stato di agitazione nel settore privato in Friuli Venezia Giulia

Da udinetoday.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina le sigle sindacali Uil Fpl e Cisl Fp in Friuli Venezia Giulia hanno annunciato lo stato di agitazione del personale nel settore sanitario privato e nelle residenze assistenziali. La decisione arriva dopo mesi di tensioni e richieste inevase da parte degli operatori, che ora chiedono un confronto immediato con le istituzioni. La mobilitazione potrebbe portare a scioperi e altre azioni di protesta nelle prossime settimane.

Le segreterie di Uil Fpl e Cisl Fp Friuli Venezia Giulia hanno proclamato lo stato di agitazione del personale della sanità privata e delle residenze sanitarie assistenziali operanti sul territorio regionale. Lo rendono noto il segretario generale Uil Fpl Fvg, Stefano Bressan, e il commissario Cisl Fp Fvg, Nicola Cannars. “A distanza di settimane dall'incontro istituzionale svoltosi al Ministero della Salute e dall'annuncio dell'apertura di un tavolo di confronto per il rinnovo dei contratti collettivi della sanità privata e delle Rsa, non è ancora seguita alcuna convocazione concreta, lasciando migliaia di lavoratrici e lavoratori senza risposte”, spiegano in una nota, definendo la situazione “non più tollerabile”.🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Sanità Privata

Maxi concorsi nella sanità: 426 assunzioni in Friuli Venezia Giulia

L’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (Arcs) di Udine ha pubblicato 10 concorsi pubblici per 426 posti di lavoro a tempo indeterminato nel settore sanitario del Friuli Venezia Giulia.

Cgil verso lo sciopero generale: fisco e sanità al centro delle assemblee in Friuli Venezia Giulia

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Sanità Privata

Argomenti discussi: Contratti scaduti da anni nella sanità privata, i sindacati proclamano lo stato di agitazione; Riforma sanitaria in Liguria, sindacati verso lo stato di agitazione: Situazione sempre più preoccupante; Sanità privata e RSA, contratti fermi da anni: scatta lo stato di agitazione; Sanità Privata, De Rango (Cimop): Medici ancora senza contratto, sì allo stato di agitazione.

sanità stato di agitazioneIn agitazione il comparto della sanità privataProclamato lo stato di agitazione per il comparto sanitario privato, contratto fermo da anni e penalizzante rispetto a quello pubblico ... rainews.it

sanità stato di agitazioneSanità, stato di agitazione nel settore privato in Friuli Venezia GiuliaLe segreterie di Uil Fpl e Cisl Fp Friuli Venezia Giulia hanno proclamato lo stato di agitazione del personale della sanità privata e delle residenze sanitarie assistenziali operanti sul territorio re ... udinetoday.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.