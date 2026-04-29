Spartan Race Masone | Arrivare con gli amici al traguardo è stata la vittoria più grande

Una gara di resistenza si è svolta a Masone, dove i partecipanti hanno affrontato un percorso impegnativo. Durante l’evento, alcuni concorrenti hanno sottolineato come il raggiungimento del traguardo con gli amici sia stato il momento più significativo. La competizione ha richiesto un notevole sforzo fisico, con i partecipanti che hanno trascorso ore in un ambiente ristretto, concentrati a completare il tracciato senza aiuti esterni.

Tempo di lettura: 2 minuti Un lavoro intenso, tanta fatica in quattro mura con un solo obiettivo: arrivare alla fine e farlo sulle proprie gambe. E’ questa la vittoria per Nicola Masone, Pier Paolo Calabrese, Danilo Barricelli e Giuseppe Bovino, i quattro sanniti (ma ce n’erano tanti a dir la verità) che hanno preso parte alla Spartan Race Italia nei giorni del 25 e del 26 aprile a Orte, in provincia di Viterbo. Una gara durissima, fatica, sudore, fango e polvere, adrenalina a mille per superare ogni ostacolo per arrivare fino in fondo. Un risultato incredibile per tre persone che hanno abbracciato la disciplina, ancora di più per Nicola Masone che ha sfruttato la sua Arena per mettersi in forma dopo un delicato intervento che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco (resta sempre un calciatore) per mesi.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Spartan Race, Masone: “Arrivare con gli amici al traguardo è stata la vittoria più grande” Notizie correlate Spartan Race Italia 2026: la corsa più iconica al mondo inaugura la stagione a Orte, RomaOrte – Fango, tenacia e storia: le aspre colline di Orte fanno da scenario alla Spartan Race, la gara a ostacoli più estrema, in programma sabato 25... Leggi anche: Spartan Race 2026, a Orte successo di partecipanti. Anche gli italiani sul podio Approfondimenti e contenuti Si parla di: Quattro atleti sanniti alla Spartan Race Italia 2006 di Orte. «Spartan Race: Orte vince e convince». L'amministrazione comunale plaude all'iniziativa«Grazie all'impegno ed alla perseveranza, dopo ben 7 anni, siamo riusciti a riportare la Spartan Race ad Orte - dice una nota degli amminstratori locali - . La corsa ad ... ilmessaggero.it Dedizione, sacrificio e fatica: i bergamaschi protagonisti ai Mondiali di Spartan RaceBergamo. Dedizione, sacrificio, fatica. Questi i valori che incarnano alla perfezione lo spirito della Spartan Race e di tutti coloro che decidono di provare questa esperienza. Virtù rappresentate ... bergamonews.it