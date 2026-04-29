Spari sull' Anpi Ilaria Salis e Lerner urlano a fascismo e squadrismo | cosa hanno detto

Nella giornata di oggi sono state segnalate esplosioni di colpi di arma da fuoco nei pressi di un'assemblea pubblica, con alcune persone che hanno urlato contro il fascismo e lo squadrismo. Durante l'evento, sono stati ascoltati interventi di figure pubbliche che hanno condannato l’episodio, definendolo un atto violento. Tra i partecipanti, alcune persone hanno accusato un individuo di aver agito in modo scorretto, mentre altri hanno espresso solidarietà alle vittime.

L’europarlamentare di Avs ha minimizzato l’aggressione alla Brigata Ebraica di Milano e puntato il dito contro il governo. E il giornalista evoca "nuclei paramilitari" In questo strano periodo storico lo scellerato gesto di sedicente appartenente alla Brigata Ebraica viene definito “fascista”. È il corto circuito della sinistra italiana davanti a quanto accaduto il 25 aprile a Roma, dove una persona a bordo di uno scooter ha sparato con una pistola ad aria compressa contro due militanti dell’Anpi. Questa persona ora ha un nome, Eithan Bondi, appartenente alla comunità ebraica di Roma e dichiaratosi parte della Brigata Ebraica. A definire...🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Spari sull'Anpi, Ilaria Salis e Lerner urlano a fascismo e squadrismo: cosa hanno detto Notizie correlate Processo Ilaria Salis, cambia tutto! “Cosa mi hanno detto!”Una notizia che cambia il quadro dopo mesi di tensione e polemiche anche a livello internazionale. Leggi anche: Salis e Vannacci, trova la differenze. Dichiarazioni fotocopia sull'Iran: cosa hanno detto Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Saluti romani a Dongo, scoppia la protesta: Salis con gli antifascisti. Ilaria Salis, la surreale difesa di D'Orsi a Quarta Repubblica: Tre gesti illegaliA Quarta Repubblica si torna a parlare di Ilaria Salis e dell'inchiesta che la coinvolge in Germania. L'europarlamentare come noto ha avuto ... iltempo.it Controllo a Ilaria Salis, ecco l'errore: nessuno in Questura si accorge del nome. La richiesta dalla Germania sulla «banda del martello»Il nuovo caso Salis parte da un errore grave: nessuno nella sala operativa della Questura di Roma ha collegato il nome dell’europarlamentare di Alleanza Verdi Sinistra — al centro fra il 2023 e il 202 ... roma.corriere.it