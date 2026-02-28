Ilaria Salis, esponente di Avs, e Roberto Vannacci, ex Lega ora più a destra, sono due politici con posizioni molto diverse. Recentemente hanno pronunciato dichiarazioni sull’Iran, che risultano molto simili tra loro. La loro comunicazione, pur provenendo da schieramenti opposti, presenta spesso contenuti sovrapponibili. Un confronto tra le loro parole rivela come alcuni temi vengano trattati in modo analogo, nonostante le differenze politiche.

Piccolo quiz per il lettore. Abbiamo due esponenti politici di schieramenti che opposti è dir poco. Ilaria Salis, di Avs, e il collega europarlamentare Roberto Vannacci, fuoriuscito dalla Lega e posizionatosi più a destra. Ecco due lunghe dichiarazioni. La domanda è: in base ai contenuti, sapete a chi dei due appartiene la seguente affermazione? "Gli Stati Uniti attaccano l'Iran. C'è un aggressore e un aggredito. Quindi, ora mi aspetto che Frau von der Leyen costituisca un fondo da 90 miliardi da elargire a Teheran. Poi mi aspetto che i Paesi europei varino degli aiuti in termini di armi e sostegno per gli ayatollah. E poi Bruxelles dovrà varare un pacchetto di sanzioni per mettere in ginocchio l'economia degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Salis e Vannacci, trova la differenze. Dichiarazioni fotocopia sull'Iran: cosa hanno detto

Nuovo invio di armi all'Ucraina, Ilaria Salis: Votiamo come Vannacci? Noi pacifisti, lui ha convergenze ideologiche con PutinIlaria Salis (Alleanza Verdi e Sinistra): Oggi voteremo sul prestito all'Ucraina, una parte è dedicata all'assistenza macrofinanziaria e un'altra parte è invece vincolata all'utilizzo di questi soldi ... la7.it

Vannacci, voci su interessati al mio ipotetico partito, la paura fa 90Mancano solo Ilaria Salis, Mimmo Lucano e Sumahoro. Dopo Renzi, ora anche il M5s! Di questo passo i giornali di Angelucci ci diranno che, nel mio tutto ipotetico nuovo partito, sono pronto a prendere ... ansa.it

Presentata la proposta di legge di iniziativa popolare “Non più di 20 per classe”. Nessuna contestazione in presenza, ma nella notte sono comparsi due striscioni contro la presenza dell'eurodeputata #Legnano #scuola #Salis #Avs #Lega - facebook.com facebook