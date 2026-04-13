Processo Ilaria Salis cambia tutto! Cosa mi hanno detto!

Dopo mesi di tensioni e polemiche, anche a livello internazionale, arriva una novità nel processo contro Ilaria Salis. La stessa Salis ha annunciato durante una trasmissione radiofonica che il tribunale di Budapest ha deciso di terminare il procedimento giudiziario. La notizia ha suscitato attenzione, poiché rappresenta un cambiamento significativo nel caso che ha attirato l’interesse pubblico negli ultimi tempi.

Una notizia che cambia il quadro dopo mesi di tensione e polemiche anche a livello internazionale. A dare l’annuncio è stata la stessa Ilaria Salis, intervenuta alla trasmissione Un giorno da pecora: “Il tribunale di Budapest ha posto termine al mio processo”. Una frase che segna una svolta importante nella vicenda giudiziaria che la riguarda, anche se non si tratta di una chiusura definitiva. Salis ha spiegato che la decisione le è stata comunicata attraverso un documento ufficiale ricevuto nei giorni scorsi: “La settimana scorsa mi è arrivata una carta dal tribunale ungherese in cui si dice che pongono termine al processo penale a mio carico, quindi il processo è più che sospeso diciamo”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Ilaria Salis: "Controlli? Ho detto di essere eurodeputata, mi hanno chiesto del corteo"“Questa mattina sono stata svegliata nella stanza d’albergo in cui mi trovavo, intorno alle 7:30, dalla polizia.

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