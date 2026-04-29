Spari contro Anpi a Roma il 25 aprile fermato un 21enne appartenente alla Comunità ebraica

Nella notte, le forze dell'ordine hanno arrestato un giovane di 21 anni appartenente alla Comunità ebraica, sospettato di essere l'autore dei colpi di arma da fuoco contro i membri dell'Anpi avvenuti a Roma il 25 aprile. L’uomo è stato fermato nelle prime ore e portato in questura per ulteriori accertamenti. L’episodio ha attirato l’attenzione delle forze di sicurezza e dei media locali.

La Polizia di Stato nella notte ha fermato un 21enne appartenente alla Comunità ebraica, presunto autore degli spari contro gli attivisti dell'Anpi a Roma il 25 aprile scorso.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Spari a Roma il 25 aprile, fermato un 21enne. Sarebbe un appartenente alla Comunità ebraicaRoma, 29 aprile 2026 - Un giovane di 21anni, che sarebbe appartenente alla comunità ebraica, è in stato di fermo in relazione al ferimento di un uomo... Leggi anche: Spari al 25 aprile a Roma, fermato un 21enne della Comunità ebraica Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Spari a Roma per il 25 Aprile, l'Anpi: Come i partigiani non ci lasceremo intimidire; Roma, spari ad aria compressa contro due iscritti Anpi dopo manifestazione 25 aprile; Spari a Roma, fermato nella notte un 21enne; Spari 25 aprile, caccia all'uomo con il casco. Al setaccio chat dell'ultradestra e siti di softair. Spari contro Anpi a Roma il 25 aprile, fermato un 21enne appartenente alla Comunità ebraicaLa Polizia di Stato nella notte ha fermato un 21enne appartenente alla Comunità ebraica, presunto autore degli spari contro gli attivisti dell'Anpi a ... fanpage.it Spari sul 25 aprile a Roma, feriti due attivisti dell'Anpi. Meloni: 'Aggressioni da chi dice di difendere la libertà, abbiamo un problema'A sparare un uomo su uno scooter con casco integrale ed un giubbotto di colore militare. Nessuno dei due è grave. 'Estremamente scioccate' (ANSA) ... ansa.it C'è un sospettato per gli spari sui militanti Anpi il 25 aprile di Roma. Si tratta di un ragazzo di 21 anni legato alla Comunità ebraica della Capitale. Il g... - facebook.com facebook