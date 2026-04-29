Spari contro una coppia dell' Anpi per il 25 aprile a Roma fermato nella notte un 21enne appartenente alla comunità ebraica

Nella notte a Roma, un giovane di 21 anni, appartenente alla comunità ebraica, è stato fermato in relazione a un episodio avvenuto il 25 aprile, quando una coppia dell’Anpi è stata ferita da colpi d’arma da fuoco. Le autorità hanno avviato le indagini e stanno verificando i dettagli dell’accaduto. Al momento, il sospetto si trova in stato di fermo, mentre proseguono le attività investigative.

Un giovane di 21anni, che sarebbe appartenente alla comunità ebraica, è in stato di fermo in relazione al ferimento di un uomo e una donna, entrambi dell'Anpi, avvenuta il 25 aprile a Roma. L'indagine è coordinata dai pm dall'antiterrorismo della Capitale. embedpost id="2201243".🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Spari contro una coppia dell'Anpi per il 25 aprile a Roma, fermato nella notte un 21enne appartenente alla comunità ebraica Notizie correlate Spari contro Anpi a Roma il 25 aprile, fermato un 21enne appartenente alla Comunità ebraicaLa Polizia di Stato nella notte ha fermato un 21enne appartenente alla Comunità ebraica, presunto autore degli spari contro gli attivisti dell'Anpi a... Spari a Roma il 25 aprile, fermato un 21enne. Sarebbe un appartenente alla Comunità ebraicaRoma, 29 aprile 2026 - Un giovane di 21anni, che sarebbe appartenente alla comunità ebraica, è in stato di fermo in relazione al ferimento di un uomo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Spari a Roma, fermato nella notte un 21enne; Roma, spari contro una coppia col fazzoletto dell'Anpi. È stato un uomo col casco nero e la mimetica; Roma, spari con pistola ad aria compressa dopo corteo 25 aprile: ferita coppia dell'Anpi; Spari a Roma per il 25 Aprile, l'Anpi: Come i partigiani non ci lasceremo intimidire. Spari contro una coppia dell'Anpi per il 25 aprile a Roma, fermato nella notte un 21enne appartenente alla comunità ebraicaUn giovane di 21anni, che sarebbe appartenente alla comunità ebraica, è in stato di fermo in relazione al ferimento di un uomo e una donna, entrambi ... gazzettadelsud.it Spari a Roma per il 25 aprile: fermato un ventenneC'è un fermo per gli spari con pistola ad aria compressa esplosi a Roma dopo il corteo del 25 aprile al parco Schuster. Si tratta di un ventenne della comunità ebraica. lettera43.it Spari al corteo del 25 aprile, arrestato il 21enne Etihan Bondi: «Sono della Brigata Ebraica». Accusato di tentato omicidio - facebook.com facebook