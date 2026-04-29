Spari durante il 25 Aprile a Roma | fermato un giovane di 21 anni

Durante le celebrazioni del 25 Aprile a Roma sono stati esplosi degli spari, e le forze dell'ordine hanno fermato un giovane di 21 anni nell’ambito delle indagini per l’accaduto. Le autorità stanno raccogliendo elementi per chiarire cosa sia successo e individuare eventuali responsabili. La zona interessata dall’incidente è stata oggetto di controlli da parte delle forze di polizia.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Svolta nelle indagini sull’aggressione ai due attivisti Anpi Arriva una svolta nelle indagini sugli spari avvenuti a Roma durante le celebrazioni del 25 Aprile. Nella notte è stato fermato un ragazzo di 21 anni, ritenuto coinvolto nel ferimento di due attivisti dell’Anpi colpiti nei pressi del Parco Schuster, nella zona di San Paolo. Secondo quanto emerso, il giovane sarebbe vicino alla comunità ebraica romana. L’aggressione durante la Festa della Liberazione L’episodio era avvenuto nel pomeriggio del 25 aprile, al termine delle manifestazioni per la Festa della Liberazione. Le vittime, un uomo e una donna che indossavano il fazzoletto dell’Anpi, erano state raggiunte da alcuni colpi esplosi da una pistola ad aria compressa sparati da una persona in scooter con il volto coperto da un casco integrale.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Spari durante il 25 Aprile a Roma: fermato un giovane di 21 anni Jeannette Mac Donald, la première dompteuse de lions Notizie correlate Spari al corteo del 25 aprile a Roma, fermato un 21enneAGI - Un 21enne è stato fermato dai poliziotti della Digos perché sospettato di aver esploso un colpo di pistola a piombini centrando due militanti... Leggi anche: Spari al 25 aprile a Roma, fermato un 21enne della Comunità ebraica Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Roma, spari con arma softair dopo corteo 25 aprile: feriti due iscritti all'Anpi; Spari durante il 25 aprile a Roma, ferita una coppia dell'Anpi: i colpi esplosi da un uomo in motorino; Spari 25 aprile, caccia all'uomo con il casco. Al setaccio chat dell'ultradestra e siti di softair; Cosa sappiamo sugli spari alla manifestazione del 25 aprile a Roma. Spari del 25 aprile, fermato un 21enne: indagato per tentato omicidioUna svolta nelle indagini arriva a pochi giorni dagli spari avvenuti nel pomeriggio di sabato nei pressi del parco Schuster, a Roma, contro due iscritti ... thesocialpost.it Spari durante il 25 aprile a Roma, ferita una coppia dell'Anpi: i colpi esplosi da un uomo in motorinoPaura durante la Festa della Liberazione a Roma: il 25 aprile una coppia iscritta all'Anpi è stata raggiunta da colpi esplosi ad aria compressa ... virgilio.it Ancora una sparatoria a Bari vecchia: ferita una donna https://www.antennasud.com/ancora-una-sparatoria-a-bari-vecchia-durante-gli-spari-per-san-nicola-ferita-una-donna/ - facebook.com facebook Attentato a Trump durante cena coi giornalisti, colpito dagli spari agente del Secret Service, arrestato Cole Tomas Allen - VIDEO x.com