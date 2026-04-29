Spari al 25 aprile a Roma fermato un 21enne della Comunità ebraica

Nella mattinata del 25 aprile a Roma, si sono verificati degli spari rivolti ai militanti dell'Anpi. La polizia ha identificato e fermato un giovane di 21 anni, appartenente alla Comunità ebraica locale, ritenuto responsabile degli spari. Le forze dell'ordine stanno procedendo con gli accertamenti per chiarire i dettagli dell’accaduto. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità e delle associazioni coinvolte.

C’è un sospettato per gli spari sui militanti Anpi il 25 aprile di Roma. Si tratta di un ragazzo di 21 anni legato alla Comunità ebraica della Capitale. Il giovane, che avrebbe ammesso responsabilità, è stato fermato nella notte e, difeso dall’avvocato Cesare Gai, è stato interrogato dai pm e dagli investigatori della Digos di Roma. I fatti sono avvenuti nei pressi di Parco Schuster, dove erano in corso le celebrazioni per la Festa della Liberazione dal nazifascismo, organizzata proprio dall’Associazione nazionale partigiani. Il ragazzo a bordo di uno scooter bianco e vestito un giubbotto verde militare, è accusato di essersi avvicinato a una coppia di militanti dell’Anpi e di aver sparato diversi colpi con una pistola ad aria compressa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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