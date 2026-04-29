Spari dopo corteo 25 aprile a Roma fermato un 20enne

Dopo il corteo per il 25 aprile nei pressi di Parco Schuster a Roma, sono stati esplosi alcuni colpi di pistola ad aria compressa che hanno colpito un uomo e una donna. Un ragazzo di 20 anni è stato fermato dalle forze dell’ordine in relazione all’episodio. Le autorità stanno procedendo con le indagini per chiarire quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità. Nessuna persona ha riportato ferite gravi.

(Adnkronos) – C’è un fermo per i colpi di pistola ad aria compressa sparati contro un uomo e una donna al termine del corteo per il 25 aprile nei pressi di Parco Schuster a Roma. Si tratta di un ventenne della Comunità ebraica perquisito ieri sera intorno alle 20 e ora in stato di fermo. La Digos, che aveva immediatamente acquisito le immagini delle telecamere della zona e sentito i testimoni, ha individuato dopo le indagini coordinate dalla procura di Roma il presunto autore del gesto, che a bordo di uno scooter, con giacca mimetica e casco integrale, ha sparato almeno tre colpi contro i due manifestanti, che avevano attorno al collo il fazzoletto rosso dell’Anpi.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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