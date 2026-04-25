Roma spari a due militanti Anpi dopo il corteo del 25 aprile | caccia all’aggressore fuggito in scooter

Nel pomeriggio di sabato 25 aprile, nei pressi di parco Schuster a Roma, un uomo a bordo di uno scooter ha esploso alcuni colpi con una pistola ad aria compressa contro due persone iscritte all’Anpi, poco dopo la fine di un corteo per la Festa della Liberazione. La coppia è rimasta ferita e trasportata in ospedale. Le forze dell’ordine stanno cercando l’autore dell’aggressione, che è fuggito immediatamente dopo aver sparato.

Un uomo a bordo di uno scooter ha sparato nel pomeriggio di sabato 25 aprile con una pistola ad aria compressa a una coppia di iscritti all’Anpi nei pressi di parco Schuster, a Roma, dov’era appena terminato il corteo per la Festa della Liberazione. L’uomo era a bordo di uno scooter chiaro, indossava un casco integrale nero e giacca verde militare, e avrebbe sparato ai due – marito e moglie – da una distanza di circa dieci metri con una “ softair”. Il tutto è avvenuto in via delel Sette chiese. Poi si è dato alla fuga. I due sono stati colpiti al collo ed alla guancia il primo, alla spalla la seconda. Hanno perso sangue. Nessuno dei due è grave, hanno poi spiegato dall’Anpi.🔗 Leggi su Open.online

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