Un giovane di 21 anni è stato fermato in relazione ai colpi di arma da fuoco esplosi il 25 aprile. Secondo quanto riferito, ha preso di mira un uomo e una donna, entrambi rimasti feriti. La polizia ha sequestrato l’arma usata e sta effettuando le verifiche necessarie per chiarire l’accaduto. La vicenda si inserisce nel quadro di un’indagine ancora in corso.

Un giovane di 21anni, che sarebbe appartenente alla comunità ebraica, è in stato di fermo in relazione al ferimento di un uomo e una donna, entrambi dell’Anpi, avvenuta il 25 aprile a Roma. L’indagine è coordinata dai pm dall’antiterrorismo della Capitale. I pm, coordinati dal procuratore Francesco Lo Voi, contestano il reato di tentato omicidio al 21enne fermato per gli spari del 25 aprile. Nelle contestazioni anche il reato di detenzione di armi. Il giovane sarebbe stato individuato dalla targa dello scooter da cui ha esploso i colpi con una pistola soft air. ANSA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Spari del 25 aprile, fermato 21enne della comunità ebraica

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