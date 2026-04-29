Il 25 aprile a Roma sono stati sparati dei colpi di arma da fuoco, che hanno provocato il ferimento di un uomo e una donna, entrambi membri dell'Anpi. La polizia ha fermato un giovane di 21 anni, che si presume faccia parte della comunità ebraica. L’indagine è ancora in corso e il fermo è stato effettuato nelle ore successive all’incidente.

Roma, 29 aprile 2026 - Un giovane di 21anni, che sarebbe appartenente alla comunità ebraica, è in stato di fermo in relazione al ferimento di un uomo e una donna, entrambi dell'Anpi, avvenuta il 25 aprile a Roma. L'indagine è coordinata dai pm dall'antiterrorismo della Capitale. Il 21enne è stato fermato dalla Digos della Questura di Roma perché sospettato di essere il responsabile degli spari, con una pistola ad aria compressa, il 25 aprile nei pressi del Parco Schuster. I colpi avevano preso una coppia di 60 anni, entrambi iscritti all'Anpi, rimasti feriti in maniera non grave.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Spari a Roma il 25 aprile, fermato un 21enne. Sarebbe un appartenente alla Comunità ebraica

Spari al corteo del 25 aprile a Roma, arrestato un 21enne: «Fa parte della comunità ebraica»

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