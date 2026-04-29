Spari del 25 Aprile contro l’Anpi Preso l’attentatore | ha 21 anni Milito nella Brigata Ebraica

Da quotidiano.net 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 25 aprile un episodio di sparatoria si è verificato nei pressi di Parco Schuster, dove due persone sono state colpite da tre proiettili di softair in pochi secondi. L’attentatore, un giovane di 21 anni, è stato subito fermato dalle forze dell’ordine. Secondo quanto si è appreso, l’uomo avrebbe dichiarato di appartenere alla Brigata Ebraica. L’autore si è presentato a bordo di uno scooter bianco e casco integrale.

Roma, 29 aprile 2026 – L’arrivo in scooter SH bianco e casco integrale da via delle Sette Chiese. Poi, in 13 secondi, la pistola puntata e i 3 proiettili da softair che colpiscono due persone che passano per Parco Schuster. E la fuga attraverso via Ostiense prima e Ponte Marconi poi. L’intero percorso di Eithan Bondì lo scorso 25 Aprile è stato immortalato dalle telecamere. Ma più di un dettaglio ha tradito l’uomo e ha permesso alla Digos di risalire alla sua identità: sul motorino oltre alle armi aveva la busta di un’azienda di consegne a domicilio. Lavorava come rider. https:www.quotidiano.netvideocronacail-video-degli-spari-al-corteo-del-25-aprile-a-roma-fermato-21enne-ifrbahvk Il fermo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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