Un giovane di 21 anni è stato arrestato a Roma con l’accusa di tentato omicidio in relazione agli spari avvenuti il 25 aprile. Secondo le forze dell’ordine, il ragazzo avrebbe aperto il fuoco contro attivisti dell’Anpi, mentre si trovava in via Ostiense. Poco prima, aveva mangiato con un compagno in un ristorante e si stava dirigendo verso una gelateria. L’episodio ha suscitato grande attenzione nell’ambiente locale.

Stava cercando una gelateria. Aveva appena mangiato con il compagno in un ristorante lungo via Ostiense, i fazzoletti rossi dell’Anpi ancora al collo. È in quel momento che Rossana Gabrieli ha visto fermarsi lo scooter. Honda Sh bianco. Casco integrale. Giubbotto mimetico. «Ho visto quel giovane puntare la pistola con il braccio teso. Ci siamo messi a correre mentre lui sparava. Lo avrà fatto almeno quattro volte». Era il pomeriggio del 25 aprile 2026 nei pressi di Parco Schuster. Nicola Fasciano, il compagno di Rossana, colpito al collo e a una mano. Lei alla spalla. Pallini ad aria compressa ad altezza d’uomo, da meno di dieci metri. I due, militanti di Sinistra Italiana ad Aprilia, avevano partecipato al comizio del corteo per la Liberazione.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Spari del 25 aprile a Roma: chi è il 21enne che ha preso di mira gli attivisti Anpi fermato per tentato omicidio

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