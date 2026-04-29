Un giovane di 21 anni è stato arrestato con l’accusa di aver sparato a due persone durante il corteo del 25 aprile a Roma. L’uomo, che ha affermato di far parte della Brigata Ebraica, è stato fermato il 21 aprile. La procura ha confermato l’arresto e l’accusa di tentato omicidio. La sua organizzazione di appartenenza ha dichiarato di non riconoscerlo come loro iscritto.

Si chiama Eitan Bondi e ha 21 anni. È l’uomo accusato di aver sparato ai due iscritti all’Anpi dopo il corteo del 25 Aprile a Roma. La polizia lo ha arrestato oggi a dopo averlo individuato grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona che hanno ripreso il momento dell’agguato e poi la fuga. Il 21enne, accusato ora di tentato omicidio, ha detto di far parte della «Brigata Ebraica». Una dichiarazione smentita poche ore dopo dalla Brigata stessa che «ribadisce con forza di non conoscere, Eitan Bondi». Lo afferma in una nota Davide Riccardo Romano, direttore del Museo della Brigata ebraica spiegando che la Brigata «non ha tra i suoi membri persone che rispondono a questo nome».🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Spari al corteo del 25 aprile, arrestato il 21enne Eitan Bondi: «Sono della Brigata Ebraica». Accusato di tentato omicidio. La replica: non è nostro iscritto

Spari contro l’Anpi al corteo del 25 aprile, arrestato 21enne: «Sono della Brigata Ebraica»

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