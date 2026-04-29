Spari al corteo del 25 aprile Fadlun | La Comunità Ebraica si dissocia

Da ilmessaggero.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un corteo del 25 aprile sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco, provocando grande preoccupazione tra i partecipanti e le autorità. La Comunità Ebraica ha pubblicamente preso le distanze dall'accaduto, definendo l'episodio grave e inaccettabile. Le forze dell'ordine stanno indagando per identificare e arrestare i responsabili, mentre le autorità hanno condannato fermamente il gesto e rassicurato sulla propria presenza sul territorio.

«Non può sfuggire a nessuno l'estrema gravità della vicenda. Da tempo assistiamo a una deriva estremistica e intimidatoria di parte di alcuni esponenti della Comunità ebraica di Roma». Cosi' l'Anpi in una nota. «In passato più volte dirigenti nazionali Anpi hanno ricevuto minacce e lettere intimidatorie dalla sigla GSE (Gruppo Sionistico Giovanile) e da altre sigle. Ma se dalle parole si passa alle pistole cambia tutto». L'Anpi chiede «alla magistratura non solo di appurare l'esistenza di eventuali mandanti dell'aggressione armata avvenuta a Roma, ma anche di aprire un'inchiesta su tali presunti gruppi paramilitari presenti nella Comunità ebraica romana».🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Spari al corteo del 25 aprile, Fadlun: «La Comunità Ebraica si dissocia»

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