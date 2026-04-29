Spari al corteo del 25 aprile Fadlun | La Comunità Ebraica si dissocia

Durante un corteo del 25 aprile sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco, provocando grande preoccupazione tra i partecipanti e le autorità. La Comunità Ebraica ha pubblicamente preso le distanze dall'accaduto, definendo l'episodio grave e inaccettabile. Le forze dell'ordine stanno indagando per identificare e arrestare i responsabili, mentre le autorità hanno condannato fermamente il gesto e rassicurato sulla propria presenza sul territorio.

«Non può sfuggire a nessuno l'estrema gravità della vicenda. Da tempo assistiamo a una deriva estremistica e intimidatoria di parte di alcuni esponenti della Comunità ebraica di Roma». Cosi' l'Anpi in una nota. «In passato più volte dirigenti nazionali Anpi hanno ricevuto minacce e lettere intimidatorie dalla sigla GSE (Gruppo Sionistico Giovanile) e da altre sigle. Ma se dalle parole si passa alle pistole cambia tutto». L'Anpi chiede «alla magistratura non solo di appurare l'esistenza di eventuali mandanti dell'aggressione armata avvenuta a Roma, ma anche di aprire un'inchiesta su tali presunti gruppi paramilitari presenti nella Comunità ebraica romana».🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Spari al corteo del 25 aprile, Fadlun: «La Comunità Ebraica si dissocia» Notizie correlate Leggi anche: Spari al corteo del 25 aprile, l'Anpi: «Da tempo deriva estremistica esponenti comunità ebraica». La replica: Eitan Bondi non è nostro iscritto Spari al 25 Aprile, fermato un 21enne della comunità ebraica | Anpi: deriva estremistica | La Brigata Ebraica: non è uno di noiÈ stato fermato dalla Digos con l'accusa di tentato omicidio Eithan Bondi, il giovane che il 25 Aprile ha sparato contro Rossana Gabrieli e Nicola... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Spari 25 aprile: fermato un 21enne della comunità ebraica, è accusato di tentato omicidio; Spari del 25 aprile, fermato un 21enne: Sono della Brigata ebraica. Ma la comunità lo smentisce; Lo sparatore del 25 aprile è un 21enne della comunità ebraica. Fermato per tentato omicidio; Roma, spari al corteo per il 25 aprile: fermato un 21enne della comunità ebraica. Spari a Roma il 25 aprile, fermato Eithan Bondi della Comunità ebraica: è accusato di tentato omicidioFermato Eithan Bondi: il giovane membro della Comunità ebraica è sospettato per gli spari con un'arma ad aria compressa al Parco Schuster di Roma in occasione del corteo del 25 aprile ... virgilio.it Spari 25 aprile Roma: fermato 21enne ebreo, non è della Brigata Ebraica | Fadlun: politica non alimenti odioSpari ANPI Roma per il 25 aprile, fermato 21enne vicino alla Comunità Ebraica: cos'è successo e le reazioni. Brigata Ebraica: non è nostro iscritto ... ilsussidiario.net Spari 25 aprile a Roma: fermato un 21enne della comunità ebraica, è accusato di tentato omicidio LA NOTIZIA COMPLETA SU RomaToday.it https://www.romatoday.it/~go/i/51849555594368 - facebook.com facebook "Il fermo di un ragazzo iscritto alla Comunità Ebraica di Roma per i fatti del 25 aprile ci riempie di sgomento e indignazione. La Comunità Ebraica di Roma condanna e si dissocia senza riserve da qualsiasi forma di violenza antidemocratica. Esprimiamo piena x.com