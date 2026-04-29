Spari al corteo Anpi a Roma Rossana Gabrieli colpita | Ha 21 anni quel ragazzo il mio cuore pieno di tristezza

Durante un corteo dell’Anpi a Roma, sono stati esplosi alcuni spari che hanno ferito una donna. La vittima ha riferito che l’autore dei colpi è un giovane di 21 anni. La donna ha espresso dolore per quanto accaduto, sottolineando la giovane età dell’autore. La polizia sta indagando sull’accaduto e sulle circostanze che hanno portato all’utilizzo dell’arma.

«Chi ci ha puntato l’arma contro è un ragazzo di appena 21 anni. È un gran peccato, una cosa che mi riempie il cuore di tristezza. Ma credo che la giustizia debba andare avanti senza fare sconti a nessuno». Sono le parole di Rossana Gabrieli, la psicologa e attivista dell’Anpi colpita assieme al suo compagno lo scorso 26 aprile dal 21 enne fermato dalla polizia. Questo il suo commento poco prima di entrare in tribunale per un’udienza legata al suo lavoro.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Spari al corteo Anpi a Roma, Rossana Gabrieli colpita: «Ha 21 anni quel ragazzo, il mio cuore pieno di tristezza» Notizie correlate Spari al comizio del 25 aprile: colpita l'attivista Rossana Gabrieli di ApriliaAgguato nel giorno della Festa della Liberazione a Roma, a pochi passi da parco Schuster, dove si era appena concluso il comizio finale delle... Roma, spari con pistola a pallini dopo il corteo del 25 aprile: colpita coppia Anpi, tensioni anche in piazzaRoma 25 aprile, spari dopo il corteo: ferita coppia Anpi Spari con una pistola ad aria compressa contro una coppia iscritta all’Anpi al termine della... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Spari al corteo del 25 aprile, l’attivista colpita: La pistola puntata contro di me. Ho pensato di morire; Spari al corteo Anpi di Roma il 25 aprile, c'è un fermato: 'Faccio parte della Brigata Ebraica'; Spari al corteo di Roma, gruppo organizzato o lupo solitario: l'ipotesi di un gesto legato agli ambienti estremisti; Spari a Roma il 25 aprile, fermato Eithan Bondi della Comunità ebraica: è accusato di tentato omicidio. Spari al corteo Anpi a Roma, Rossana Gabrieli colpita: «Ha 21 anni quel ragazzo, il mio cuore pieno di tristezza»«Chi ci ha puntato l’arma contro è un ragazzo di appena 21 anni. È un gran peccato, una cosa che mi riempie il cuore di tristezza. Ma credo che la giustizia debba ... ilmessaggero.it Spari al corteo Anpi di Roma il 25 aprile, c'è un fermato: Faccio parte della Brigata EbraicaScoperto l'autore degli spari con una pistola a pallini contro due iscritti all’Anpi, nel pomeriggio di sabato scorso al corteo del 25 aprile, al parco Schuster a Roma. Erano in corso le celebrazioni ... tg.la7.it L’intervista a Rossana Gabrieli, la donna ferita insieme al suo compagno a parco Schuster a Roma perché indossava un fazzoletto dell’Anpi al collo - facebook.com facebook