Roma spari con pistola a pallini dopo il corteo del 25 aprile | colpita coppia Anpi tensioni anche in piazza

A Roma, nel giorno del 25 aprile, sono stati esplosi alcuni colpi con una pistola ad aria compressa nei pressi di una coppia iscritta all’Anpi, ferita durante le fasi di chiusura del corteo. La manifestazione si è svolta senza ulteriori incidenti, ma si sono registrate tensioni anche in alcune piazze della città. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Roma 25 aprile, spari dopo il corteo: ferita coppia Anpi. Spari con una pistola ad aria compressa contro una coppia iscritta all’Anpi al termine della manifestazione per il 25 aprile a Roma. L’episodio è avvenuto nella zona di via delle Sette Chiese, nei pressi del Parco Schuster, a poca distanza da piazza di Porta San Paolo. I due, marito e moglie, sono stati colpiti mentre indossavano il fazzoletto dei partigiani. Ma non è stato l’unico momento di tensione nella giornata: si registrano anche aggressioni e scontri durante il corteo. Cosa è successo dopo il corteo del 25 aprile a Roma. Secondo una prima ricostruzione, un uomo a bordo di uno scooter, con casco integrale e giubbotto di colore militare, si è fermato davanti alla coppia ed ha esploso diversi colpi con una pistola a pallini.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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