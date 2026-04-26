Spari al comizio del 25 aprile | colpita l' attivista Rossana Gabrieli di Aprilia

Nel pomeriggio del 25 aprile, durante le celebrazioni della Festa della Liberazione a Roma, si è verificato un episodio di spari vicino a parco Schuster, a pochi passi dal luogo del comizio conclusivo. Un’attivista, residente in provincia di Latina, è stata colpita durante l’agguato. La scena si è svolta nel contesto di un evento pubblico che aveva appena terminato, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine.

Agguato nel giorno della Festa della Liberazione a Roma, a pochi passi da parco Schuster, dove si era appena concluso il comizio finale delle celebrazioni. Un uomo con il casco integrale, a bordo di uno scooter, ha esploso diversi colpi con una pistola ad aria compressa, ferendo due persone. Uno.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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