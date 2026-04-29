Un video riprende un episodio avvenuto il 25 aprile, mostrando un uomo arrivare con uno scooter bianco, indossando un casco decorato. Si vede l’uomo sparare contro due persone iscritte all’Anpi e poi allontanarsi velocemente, percorrendo via delle Sette Chiese in direzione di Piramide Cestia. L’episodio si è svolto nel centro della città e ha coinvolto diverse persone presenti sul luogo.

L’arrivo con lo scooter bianco e il casco decorato, gli spari e poi la fuga da via delle Sette Chiese verso Piramide Cestia. Un video di 30 secondi ripreso dalle telecamere di sorveglianza di via Ostiene ha immortalato il 21enne Eithan Bondi che punta la pistola da softair e colpisce Rossana Gabrieli e Nicola Fasciano, i due iscritti all’Anpi feriti il 25 aprile scorso a margine della manifestazione a Roma. Il giovane è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli in attesa che la Procura chieda la convalida del fermo e il gip fissi l’interrogatorio. Il giovane ha ammesso le sue responsabilità e ora è accusato di tentato omicidio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Spari al 25 aprile, l’arrivo in scooter e la fuga verso Piramide: il video che mostra Eithan Bondi colpire due iscritti Anpi

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